La nuova Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ non arriva certo sul mercato in punta di piedi. AMG ha preso la berlina elettrica e l’ha trasformata in qualcosa che fino a poco fa sembrava appannaggio delle supercar: 680 CV di potenza massima e 1.759 Nm di coppia, gli stessi numeri della AMG C 63 SE PERFORMANCE. Solo che qui non c’è un filo di benzina e al Nürburgring ha già girato in 7:32.070, il tempo migliore nella sua categoria.

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Il punto di partenza, però, non è solo la potenza, è il prezzo. In Germania, la CLA 45 berlina parte da 79.039 euro, la Shooting Brake da 80.408, appena 1.369 euro in più per la station wagon. Nel panorama AMG, dove i modelli di dimensioni superiori costano sensibilmente di più, tale posizionamento non passa inosservato.

Esternamente il salto rispetto alla CLA standard è netto. Carreggiata più larga, aerodinamica aggressiva, cerchi da 19 pollici di serie con opzione 20, e un ampio alettone posteriore attivo che non è lì per fare scena. Nelle modalità Eco, Comfort e Sport rimane retratto per ridurre la resistenza. In S+ e Race si alza, e l’auto cambia faccia.

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Dentro, quattro posti soltanto, il divano posteriore è stato sostituito da due sedili singoli. AMG ha scelto la coerenza sportiva sopra la versatilità familiare.

Il sistema di propulsione utilizza tre motori a flusso assiale, due al posteriore, uno all’anteriore, con distribuzione della coppia completamente variabile tra i due assi e tra le singole ruote posteriori. Lo 0-100 viene dichiarato in 2,7 secondi, la velocità massima è 250 km/h, estendibile a 270 km/h con il pacchetto AMG Dynamic Plus.

La batteria da 94 kWh lavora su architettura a 800 volt e supporta la ricarica rapida fino a 330 kW: dal 10 all’80% in circa 22 minuti, oppure oltre 270 chilometri di autonomia aggiunta con soli dieci minuti di sosta.

Poi c’è AMGFORCE S+, un sistema che replica digitalmente il comportamento di un quattro cilindri AMG, quindi cambi di marcia simulati, variazioni nell’erogazione, suono, vibrazioni nei sedili.

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Mercedes ha usato 13 microfoni e oltre 1.600 misurazioni per ricrearlo. Qualcosa che farebbe venire i brividi a molti, non nel senso buono. AMG sa che i suoi clienti non comprano solo numeri, ma comprano sensazioni (e dei buonissimi speaker, a quanto pare). Vendere sensazioni senza motore termico è la scommessa di questa CLA 45.

Le prime consegne sono attese il prossimo anno. La sfida non è tecnica, quella sembra vinta. È convincere chi cercava una CLA 45 a benzina che l’elettrico può dare di più.