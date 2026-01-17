Mercedes prepara la sua più grande offensiva di prodotto per il 2026

Mercedes lo aveva anticipato già lo scorso anno e ora il momento è arrivato. Il 2026 sarà l’anno della più grande offensiva di prodotto della storia del marchio. Un piano ambizioso che prenderà il via già alla fine di gennaio e che vedrà alternarsi restyling e modelli completamente nuovi, in un calendario particolarmente fitto per la casa automobilistica di Stoccarda.

L’offensiva proseguirà lungo il percorso già tracciato nel 2025, un anno in cui Mercedes ha profondamente riorganizzato la propria gamma elettrica. Il debutto della nuova CLA elettrica ha segnato l’inizio di una nuova fase, seguito dalla presentazione della nuova generazione di GLC in versione EQ e, più recentemente, dal lancio della GLB elettrica.

Fa eccezione, almeno per ora, la EQS. La grande berlina rimarrà l’ultimo modello legato alla prima generazione di elettriche Mercedes. In attesa della futura Classe S elettrica, che non arriverà a breve, la EQS riceverà un restyling nel corso dell’anno per restare competitiva.

Il 2026 sarà però soprattutto l’anno della Classe C EQ, un modello strategico che dovrà confrontarsi direttamente con la futura BMW i3 elettrica. A questa si aggiunge la GLA EQ, destinata a raccogliere l’eredità dell’attuale EQA e a rappresentare l’accesso alla gamma elettrica Mercedes di nuova generazione.

Grande attenzione anche al fronte sportivo. Nel 2026 è infatti attesa la versione di serie della AMG GT XX, concept presentato lo scorso anno, che andrà a sostituire l’attuale AMG GT Coupé a quattro porte, recentemente uscita di produzione.

Parallelamente all’elettrico, Mercedes continuerà ad aggiornare anche la gamma tradizionale. Il primo appuntamento è fissato per il 29 gennaio, data in cui verrà svelato il restyling della Classe S, accompagnata dalla sua declinazione ancora più esclusiva firmata Maybach.

Anche la futura GLA, oltre alla versione elettrica, sarà proposta con motorizzazioni elettrificate, probabilmente mild hybrid, mentre nel corso dell’anno arriveranno anche i restyling dei grandi SUV GLE e GLS, che riceveranno soprattutto aggiornamenti estetici. Infine, anche la Classe G beneficerà di alcuni interventi, con l’aggiunta di una nuova e inedita versione cabriolet. Un 2026 davvero pieno di novità per Mercedes, chiamata a rinnovare profondamente la propria offerta e a consolidare la transizione verso una gamma sempre più tecnologica ed elettrificata.