Mercedes “Baby” Classe G, il cubo di Stoccarda agli ultimi test

Siamo ormai a un passo dal benvenuto a una nicchia del tutto inedita, un momento che vedrà la trasformazione di icone giganti in giocattoli di lusso. Rimpiccioliti all’occorrenza. Nell’ultimo anno si è parlato molto delle baby corazzate Mercedes e Land Rover, pronte a lanciare versioni “piccole” rispettivamente della Classe G e del Defender.

Advertisement

I paparazzi hanno recentemente intercettato la cosiddetta Mercedes Baby G (chiamata così perché, appunto, il nome resta ancora avvolto nel mistero) mentre cercava di non scivolare nel gelido nord Europa durante i test di pre-produzione.

Advertisement

A un primo sguardo, la Classe G compatta è letteralmente un “frammento” del vecchio blocco. Stile scatolato, cofano piatto, angoli vivi e una distanza dal suolo che, onestamente, suggerisce di non avventurarsi troppo lontano dal vialetto di casa senza un set di pneumatici adeguato.

Nonostante sembri quasi identica alla mastodontica sorellona, le dimensioni ridotte la rendono decisamente più gestibile per chi vuole trovare più facilmente parcheggio. Ma non fatevi ingannare dalle apparenze cittadine: si dice che disponga di un telaio a longheroni, il che teoricamente le permetterebbe di scalare monti su monti senza troppi problemi.

L’aspetto più succoso riguarda però ciò che batte sotto quel cofano squadrato. Inizialmente pensata come un modello esclusivamente elettrico, la Baby Classe G potrebbe aver subito un ripensamento tattico. Con il mercato a batteria che frena e la G Wagen elettrica “grande”, non stupirebbe se Mercedes tornasse alla lavagna per inserire almeno un’unità con motore a combustione, magari parzialmente elettrificata.

Advertisement

Al momento, i prototipi mostrano una scatola quadrata sulla porta posteriore che, invece della ruota di scorta, un’area che sembra destinata a contenere i cavi di ricarica. L’attesa prima di capire cosa sarà risulterà comunque lunga: il debutto della Mercedes Baby G è previsto per il 2027. Resta da capire se sarà davvero una belva da fuoristrada o solo un accessorio di tendenza.