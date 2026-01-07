Mercedes Classe S elettrica: tutto quello che sappiamo

Mercedes si trova nel pieno dell’elettrificazione del proprio catalogo in vista della scadenza del 2035, anche se l’Unione Europea ha recentemente concesso maggiore flessibilità ai costruttori. La casa automobilistica tedesca continua ad ampliare la propria offerta seguendo però una nuova strategia commerciale che abbandona la denominazione EQ. Le recenti GLC e CLA sono state lanciate con propulsori sia elettrici che ibridi sotto il nome tradizionale del modello. Altri veicoli seguiranno questa nomenclatura rinnovata, con un cambiamento particolarmente significativo in arrivo per la berlina di punta.

Presentata nel 2021 come vetrina tecnologica e simbolo del futuro elettrico del marchio, l’EQS non ha mai davvero conquistato il pubblico. Nonostante il suo status di berlina elettrica ultra premium, il modello ha ricevuto un’accoglienza tiepida sia per il design che per i risultati di vendita deludenti. Questa situazione ha spinto Mercedes a rivedere la strategia per il suo modello di punta.

Secondo quanto riportato da AutoExpress, la prossima generazione adotterà il nome di Mercedes Classe S. Il lancio non avverrà però nell’immediato. Fonti interne indicano che bisognerà attendere diversi anni, probabilmente fino al 2028 circa. Nel frattempo, l’attuale Classe S riceverà un importante restyling di metà carriera già dai primi mesi del 2026, che fungerà da transizione verso l’ottava generazione prevista per la fine del decennio.

La prossima Classe S segnerà un punto di svolta essendo la prima a proporre una declinazione completamente elettrica affiancata dalle versioni a combustione. Mercedes abbandona così la strategia iniziale incarnata dall’EQS, che prevedeva una gamma elettrica completamente separata, per allinearsi all’approccio adottato da BMW. La casa della Stella offrirà per lo stesso modello versioni termiche ed elettriche distinte ma equivalenti, senza compromessi prestazionali o di comfort.

Questa logica si applicherà a diversi modelli chiave, con la Classe S elettrica che poggerà sulla nuova piattaforma MB.EA. Ola Källenius ha confermato che la berlina elettrica figura nei piani del marchio, stimando che il mercato non sarà ancora totalmente elettrificato entro quella data e rendendo indispensabile la coesistenza delle due tecnologie. Il CEO ha anche sottolineato che Mercedes ha tratto insegnamento dai primi veicoli elettrici e desidera ora proporre soluzioni senza rinunce, preservando spazio interno e comfort che rappresentano elementi fondamentali della Classe S.

Sul piano estetico, le due varianti della futura Classe S dovrebbero rimanere molto vicine, condividendo una silhouette da berlina classica. Niente più design monovolume dall’aerodinamica estrema come nell’attuale EQS. Il costruttore potrebbe comunque ispirarsi al concept Vision Iconic per modernizzare l’aspetto della sua ammiraglia, destinata a sfidare BMW i7 e la futura Audi A8, oltre alle eventuali berline elettriche di lusso che Bentley potrebbe lanciare nei prossimi anni.