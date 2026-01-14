Facebook Twitter Instagram Youtube

Mercedes-AMG GLC 53, il nuovo sei cilindri fa piangere il 2.0 turbo

Mercedes-AMG GLC 53 2027 porta un motore sei cilindri da oltre 450 CV, trazione 4MATIC+ e design rinnovato per la prossima generazione di SUV sportivi.
Ippolito VdiIppolito Visconti
14 Gennaio 2026
2026 mercedes benz glc 2026 mercedes benz glc

Mercedes ha deciso che le dimensioni contano, almeno sotto il cofano. Dove è importante impressionare davvero un automobilista appassionato. In una cittadina del nord della Svezia, tra neve e temperature che congelano immediatamente ogni goccia d’acqua sulla carrozzeria, è stato avvistato il prototipo della nuova Mercedes-AMG GLC 53 con aggiornamento estetico a lavoro per il 2027.

Advertisement

La notizia più intrigante, però, non riguarda il camuffamento della silhouette, ma lo “scisma” tecnologico in corso. Infatti, la versione GLC 43 è stata ufficialmente spedita in pensione. Pare proprio che il concorrente lanciato dai rivali di BMW abbia lasciato il segno a Stoccarda. Così Mercedes ha smesso di produrre il motore a quattro cilindri da 2.0 litri turbo che animava la precedente versione da 421 CV.

Mercedes-AMG GLC 53
Advertisement

Per non sfigurare, allora, la nuova arrivata scala la gerarchia, adotta il numero 53 e si regala un signor sei cilindri da 3.0 litri turbo. Grazie alla tecnologia MHEV a 48 Volt, il SUV supererà i 450 CV, scaricati a terra dalla trazione integrale 4MATIC+ e dal collaudato cambio automatico a 9 velocità.

Esteticamente, il facelift della GLC sfoggia uno sguardo più affilato. Anche se i proiettori restano quelli noti, cambia il cordone LED superiore per diurne e intermittenti, collegato alla stella centrale. La griglia riceverà presto aggiornamenti grafici, così come i paraurti dalle linee più moderne. Sul retro, i camuffamenti precoci suggeriscono che vedremo nuovi piloti con la stella integrata all’interno del design luminoso.

Mercedes GLC eq

Ci sono novità anche all’interno. Dopo anni passati a maledire i tasti a sfioramento, il nuovo volante multifunzione tornerà a offrire “tasti più normali” e un rodillo fisico per il volume. Evidentemente, Mercedes si è accorta che regolare il volume con un cursore touch mentre si affronta una curva tenendo tra le dita una belva da 450 CV è un’attività ad alto rischio. Il tutto sarà gestito dal sistema operativo MB.OS, ereditato dal GLC elettrico, per coordinare sicurezza e assistenza alla guida. La presentazione ufficiale è attesa a metà 2027.

LinkedInTelegramWhatsApp