Mercedes-AMG GLC 53, il nuovo sei cilindri fa piangere il 2.0 turbo

Mercedes ha deciso che le dimensioni contano, almeno sotto il cofano. Dove è importante impressionare davvero un automobilista appassionato. In una cittadina del nord della Svezia, tra neve e temperature che congelano immediatamente ogni goccia d’acqua sulla carrozzeria, è stato avvistato il prototipo della nuova Mercedes-AMG GLC 53 con aggiornamento estetico a lavoro per il 2027.

Advertisement

La notizia più intrigante, però, non riguarda il camuffamento della silhouette, ma lo “scisma” tecnologico in corso. Infatti, la versione GLC 43 è stata ufficialmente spedita in pensione. Pare proprio che il concorrente lanciato dai rivali di BMW abbia lasciato il segno a Stoccarda. Così Mercedes ha smesso di produrre il motore a quattro cilindri da 2.0 litri turbo che animava la precedente versione da 421 CV.

Advertisement

Per non sfigurare, allora, la nuova arrivata scala la gerarchia, adotta il numero 53 e si regala un signor sei cilindri da 3.0 litri turbo. Grazie alla tecnologia MHEV a 48 Volt, il SUV supererà i 450 CV, scaricati a terra dalla trazione integrale 4MATIC+ e dal collaudato cambio automatico a 9 velocità.

Esteticamente, il facelift della GLC sfoggia uno sguardo più affilato. Anche se i proiettori restano quelli noti, cambia il cordone LED superiore per diurne e intermittenti, collegato alla stella centrale. La griglia riceverà presto aggiornamenti grafici, così come i paraurti dalle linee più moderne. Sul retro, i camuffamenti precoci suggeriscono che vedremo nuovi piloti con la stella integrata all’interno del design luminoso.

Ci sono novità anche all’interno. Dopo anni passati a maledire i tasti a sfioramento, il nuovo volante multifunzione tornerà a offrire “tasti più normali” e un rodillo fisico per il volume. Evidentemente, Mercedes si è accorta che regolare il volume con un cursore touch mentre si affronta una curva tenendo tra le dita una belva da 450 CV è un’attività ad alto rischio. Il tutto sarà gestito dal sistema operativo MB.OS, ereditato dal GLC elettrico, per coordinare sicurezza e assistenza alla guida. La presentazione ufficiale è attesa a metà 2027.