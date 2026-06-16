Mercedes GLE e GLS 63 AMG, il V8 resta: oltre 600 CV e look più aggressivo

Mercedes-AMG rinnova le GLE 63 S 4MATIC+ e GLS 63 4MATIC+ confermando il V8 4.0 biturbo, che nella nuova configurazione M177 EVO riceve un albero motore piatto insieme a interventi su iniezione, aspirazione, scarico e gestione dei turbocompressori. La potenza si attesta a 612 CV con 850 Nm di coppia, valori affiancati dal contributo del sistema mild hybrid a 48 Volt il cui Integrated Starter Generator di seconda generazione eroga temporaneamente 23 CV e 205 Nm aggiuntivi, soprattutto ai bassi regimi. L’aggiornamento non punta tanto a incrementare i numeri di picco quanto a rendere il V8 più reattivo nella risposta e più libero nella progressione, adeguandolo al contempo a normative sulle emissioni sempre più restrittive.

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Mercedes-AMG aggiorna GLE 63 S e GLS 63: ecco i dettagli

I risultati in termini di prestazioni rimangono in territorio inequivocabilmente AMG, con la GLE 63 S che copre lo 0-100 km/h in 3,9 secondi e la GLS 63 in 4,2 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 280 km/h attivando l’AMG Driver’s Package. A tradurre queste cifre in un comportamento su strada più raffinato intervengono le sospensioni pneumatiche AMG Ride Control+ con ammortizzatori adattivi e il sistema AMG Active Ride Control a stabilizzazione attiva del rollio, progettato per contenere i movimenti della carrozzeria in curva senza penalizzare il comfort di marcia.

La trazione integrale AMG Performance 4MATIC+ distribuisce la coppia in modo completamente variabile e lavora in sinergia con il differenziale posteriore elettronico, mentre i programmi AMG Dynamic Select permettono di modulare il carattere della vettura dalle configurazioni più confortevoli fino a quelle orientate alla guida sportiva o ai fondi a bassa aderenza.

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Il design esterno è stato aggiornato con una griglia AMG ridisegnata, prese d’aria maggiorate e una firma luminosa dedicata, mentre al posteriore restano protagonisti il diffusore e i terminali di scarico specifici. La GLE 63 S sarà disponibile sia in versione SUV sia Coupé con cerchi fino a 22 pollici, e la GLS 63 conserva la configurazione a sette posti con cerchi che possono arrivare a 23 pollici.

Nell’abitacolo il sistema operativo MB.OS porta una gestione digitale più evoluta, accompagnata dal volante AMG Performance e da schermate dedicate per la visualizzazione di parametri come distribuzione della coppia, forze G e dati del propulsore, mentre il programma MANUFAKTUR estende le possibilità di personalizzazione con tinte esclusive, pelle Nappa e dettagli specifici. I prezzi ufficiali non sono ancora stati comunicati, ma entrambi i modelli si posizioneranno nella fascia più elevata della gamma Mercedes e dovrebbero mantenere un prezzo di partenza di circa 170.000 euro.