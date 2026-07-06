Ricaricare costa meno se guidi una Hyundai: cosa prevede l’offerta estiva

Hyundai vuole davvero promuovere al meglio la ricarica pubblica, e lo fa scegliendo il momento migliore: l’estate, quando l’ansia da autonomia sale insieme alle temperature e i viaggi lunghi smettono di essere un’eccezione rispetto alle “stagioni in ufficio”.

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Il servizio Charge myHyundai si sdoppia in due direzioni. La prima riguarda Ionity: chi registra per la prima volta un’auto elettrica Hyundai sulla piattaforma riceve un mese gratuito di accesso al pacchetto IONITY Pro, a partire dall’1 luglio.

La rete conta oltre 6.000 punti di ricarica distribuiti in più di 850 stazioni in 24 paesi europei, con potenze che arrivano fino a 600 kW in condizioni ottimali, sufficienti, secondo Hyundai, per recuperare circa 300 km di autonomia in 15 minuti. Dipende dal modello, dallo stato della batteria e dalla temperatura esterna, ma il dato resta comunque significativo.

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L’architettura è a 800 V, compatibile con qualsiasi veicolo dotato di presa CCS, e l’energia proviene interamente da fonti rinnovabili. Il tutto gestito tramite app, scaricabile sia su Google Play Store che su Apple App Store. Terminato il mese promozionale, si passa a un abbonamento mensile.

La seconda novità riguarda la Preferred Partner Network, il programma che assegna uno status privilegiato agli operatori di ricarica ad alta potenza selezionati da Hyundai. L’espansione tocca nove nuovi mercati, Austria, Svizzera, Repubblica Ceca, Danimarca, Spagna, Francia, Italia, Polonia e Slovacchia, che si aggiungono a quelli già coperti. Chi utilizza la tariffa Smart ottiene uno sconto del 30% alle colonnine dei partner preferenziali e del 10% sulle restanti stazioni della rete.

È un cambio di impostazione rispetto ai pacchetti Ionity Premium e Lite del 2021, che funzionavano con canone fisso e tariffa a kWh predefinita. Hyundai sceglie la flessibilità e lo sconto su rete ampia.

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Chi possiede una elettrica del marchio coreano si ritrova, almeno per luglio, con qualche “coccola” in più per affrontare il viaggio senza fermarsi a fare i conti al distributore.