Brabus scatena la Mercedes-AMG E 53 con prestazioni da supercar

Se i 585 o 612 CV della nuova Mercedes-AMG E 53 Hybrid vi sembrano insufficienti, non temete, perché ci pensa Brabus a portare le prestazioni a un altro livello. Il team tedesco di elaborazioni ha messo mano sia sulla versione berlina che sulla station wagon, spremendo ancora più potenza dal sistema ibrido plug-in.

Grazie a una centralina aggiuntiva installabile in modalità plug-and-play, il sei cilindri in linea da 3.0 litri turbo Mercedes è stato ottimizzato, passando da 449 CV a 537 CV a 6.100 giri/minuto e aumentando la coppia da 560 Nm a 660 Nm. Il motore elettrico da 163 CV e 480 Nm resta invariato, ma contribuisce in modo fondamentale alla nuova potenza combinata di 700 CV e 850 Nm di coppia massima.

Il risultato è una Mercedes E 53 Brabus che scatta da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi, raggiungendo una velocità massima autolimitata di 280 km/h. Numeri impressionanti, considerando il peso a secco superiore alle 2,3 tonnellate.

Oltre all’incremento delle prestazioni, Brabus ha rivisto anche il look. L’estetica ora sfoggia nuovi elementi aerodinamici in fibra di carbonio a vista, disponibili in finitura opaca o lucida. Il frontale può essere impreziosito da uno spoiler anteriore in tre sezioni, pensato per migliorare la stabilità ad alte velocità.

A completare il pacchetto Brabus ci sono cover in carbonio per le prese d’aria laterali, una griglia anteriore più aggressiva, passaruota allargati, un diffusore posteriore sportivo con terminali di scarico in titanio e carbonio da 90 mm, e un discreto alettoncino posteriore per la berlina. Il tutto poggia su nuovi cerchi forgiati da 21 pollici. Ma anche l’assetto è stato rivisitato: grazie a molle sportive regolabili, l’altezza da terra può essere abbassata da 15 a 30 mm, in base alle preferenze di guida.

Dentro l’abitacolo, Brabus propone battitacco in acciaio inox retroilluminati con logo a luce bianca o a 64 colori, pedali in alluminio o carbonio e tappetini in velluto con bordature in Nabuk nero e cuciture argento. Per chi desidera il massimo della personalizzazione, è disponibile un servizio di sartoria artigianale per creare interni su misura.

Il costo dell’intervento sulla sola centralina parte da 9.270 euro, installazione inclusa. Chi sogna l’intero pacchetto Brabus deve però essere pronto a investire una cifra che può avvicinarsi al prezzo di mezza E 53 nuova.