Mercedes-AMG lavora alla sua prima super berlina elettrica: 1.000 CV in arrivo

La prima vettura completamente elettrica progettata da Mercedes-AMG è pronta a conquistare il mercato, puntando dritto alla vetta tra le super berline a zero emissioni. Destinata a competere direttamente con la Porsche Taycan, questa rivoluzionaria auto sportiva a batteria rappresenta un momento storico per il marchio della Stella a tre punte. Il debutto ufficiale sarebbe previsto per il mese di giugno.

Dotata di una tecnologia di trasmissione all’avanguardia, questa nuova berlina sportiva firmata da AMG promette di essere una delle auto stradali più potenti mai realizzate. Andrà a rimpiazzare la GT Coupé a 4 porte con motorizzazione V8, sottolineando così il deciso cambio di rotta verso l’elettrificazione ad alte prestazioni. Il progetto di questa nuova ammiraglia che promette di scuotere l’intero panorama delle berline sportive tedesche (e non) nasce da lontano.

Già nel 2022, Mercedes-AMG aveva presentato il futuristico Vision 2025 Concept, una show car che anticipava le intenzioni della casa di Maranello tedesca nel mondo delle elettriche sportive. Questo prototipo in tutto e per tutto eccezionale mostrava linee più basse e affilate rispetto alle tradizionali berline EQE ed EQS, segnando un chiaro distacco stilistico e prefigurando un’identità ben definita per i futuri modelli AMG a batterie.

Di recente, un teaser ufficiale diffuso sui social network ha svelato la silhouette della nuova berlina, alimentando l’attesa in vista della presentazione completa fissata per giugno 2025. Questa super berlina elettrica è stata progettata da zero su una nuova piattaforma EV esclusiva, denominata AMG.EA.

Il sistema di propulsione prevede l’adozione di motori a flusso assiale ad alta efficienza, sviluppati in collaborazione con Yasa, azienda specializzata in tecnologia motoristica avanzata. Nonostante Mercedes-Benz mantenga ancora il riserbo sulle specifiche definitive, si vocifera che la potenza complessiva possa raggiungere i 1.000 cavalli e i 1.000 Nm di coppia, rendendo questa berlina un’autentica super tourer elettrica.