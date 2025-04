Mercedes CLA debutta in Italia: svelati allestimenti e prezzi

Dopo il debutto ufficiale avvenuto a metà marzo, la nuova Mercedes CLA arriva finalmente sul mercato italiano. La casa automobilistica tedesca ha infatti aperto gli ordini per la versione 100% elettrica, un modello che anticipa molte delle tecnologie che vedremo sulle future BEV del marchio. In seguito, la gamma sarà ampliata con varianti ibride.

Mercedes CLA elettrica: aperti gli ordini in Italia, ecco tutte le novità

La nuova Mercedes CLA misura 4,72 metri di lunghezza, 1,85 metri di larghezza e 1,46 metri di altezza, con un passo di 2,79 metri. Il bagagliaio offre una capacità di 405 litri, a cui si aggiunge un vano anteriore da 101 litri, ideale per riporre i cavi di ricarica. L’attenzione all’efficienza aerodinamica ha portato a un coefficiente di resistenza (Cx) di soli 0,21, tra i migliori della categoria.

L’abitacolo segue il consueto stile Mercedes, con grande cura per i dettagli e un notevole contenuto tecnologico. Il sistema MBUX di ultima generazione domina la plancia, con la possibilità di avere fino a tre display: uno da 10,25 pollici per la strumentazione digitale, uno da 14,6 pollici per l’infotainment centrale e, su richiesta, uno da 14 pollici dedicato al passeggero anteriore, completo di funzioni per l’intrattenimento.

Al lancio, sono disponibili due versioni elettriche. La CLA 250+ monta un motore da 200 kW (272 CV) e 335 Nm di coppia, raggiunge i 210 km/h e accelera da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi. La batteria da 85 kWh garantisce un’autonomia compresa tra 694 e 792 km (WLTP).

Der neue Mercedes-Benz CLA mit EQ Technologie // The all-new Mercedes-Benz CLA with EQ Technology

La versione CLA 350 4MATIC monta invece un doppio motore elettrico e trazione integrale, per una potenza complessiva di 260 kW (354 CV) e 515 Nm. Anche in questo caso la velocità massima è di 210 km/h, ma lo scatto da 0 a 100 km/h richiede solo 4,9 secondi. L’autonomia varia tra 672 e 771 km, sempre con batteria da 85 kWh.

La nuova CLA elettrica è disponibile negli allestimenti Advanced, Advanced Plus, Premium e Premium Plus. Dalla versione Advanced Plus in poi si può scegliere tra il design Progressive e AMG Line, mentre le varianti Premium e Premium Plus offrono anche il pacchetto AMG Line Plus, che include cerchi da 19 pollici, pacchetto Night, spoiler AMG e cinture rosse. I prezzi partono da 56.665 euro per la CLA 250+, mentre la CLA 350 4MATIC è proposta a 62.265 euro.