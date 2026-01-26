Mercedes Classe S 2026, l’esordio celebrando Carl Benz

Il 29 gennaio si avvicina. Oltre alle nostalgie per la Stella, siamo a un passo dal momento in cui Mercedes deciderà di mostrare la sua berlina di punta rinnovata. Sarà anche l’occasione per ricordarci quanto siamo cambiati, e diventati in qualche modo “viziati”, in 140 anni. In questo anniversario epocale della nascita dell’automobile, la casa di Stoccarda ha scelto di presentare la nuova Classe S.

In questa presentazione, Mercedes arriva chiudendo idealmente un cerchio che ci riporta a quel lontano 29 gennaio 1886, quando Carl Benz depositò il celebre Patentschrift. All’epoca, l’Ufficio Imperiale dei Brevetti di Berlino registrava un “veicolo con funzionamento a motore a gas” che somigliava più a un triciclo che a un’auto di lusso, ma che segnò ufficialmente l’inizio della civiltà moderna su ruote.

La Benz Patent-Motorwagen era una costruzione leggera a tre ruote, pensata per due persone e alimentata da idrocarburi volatili come la ligroina (un solvente acquistabile in farmacia) e controllata da un’unica leva che gestiva avviamento, marcia e frenata. Praticamente un sogno per chi oggi impazzisce tra sottomenu digitali e avvisi acustici.

Oggi, 140 anni dopo quel primo pianto meccanico a Mannheim, la nuova Classe S 2026 si prepara a debuttare con una missione complessa. La berlina vuole ridefinire l’interazione uomo-macchina. Se il veicolo originale di Benz si accontentava di un cilindro raffreddato ad acqua, l’ultima nata della Stella promette una sofisticazione tecnologica tale da rendere quel primordiale triciclo un reperto archeologico.

Scegliere di svelare l’ultima ammiraglia nel giorno del brevetto originale non è solo un colpo di marketing, ma un tributo a una visione di libertà nata tra i disegni tecnici di un motore a gas. La storia dell’innovazione Mercedes continua a correre. Resta solo da capire se, tra altri 140 anni, avremo ancora bisogno di un volante o se la macchina avrà persino imparato a volare.