Audi RS6 Avant GT, edizione limitata che costa come una supercar

Ben quattro anni fa, Audi ha svelato la RS6 GTO, un concept che voleva mostrare fino a che punto poteva spingersi la RS6 Avant. Quest’anno la casa tedesca ha finalmente presentato la versione di produzione: la RS6 Avant GT. Più di qualche appassionato ha avuto qualcosa da ridire sul prezzo stratosferico.

All’epoca dell’annuncio della “super station wagon”, Audi confermò che ne sarebbero stati prodotti soltanto 660 esemplari, di cui 85 destinati al mercato americano, ma non rivelò il prezzo. Il dettaglio, dopo diverso tempo, è stato svelato, dolorosamente. La RS6 Avant GT, infatti, ha un prezzo di partenza di 250 mila euro alla fine dei conti (appena annunciata per 200 mila dollari negli States). Si tratta di un aumento significativo, quasi del 70%, rispetto alla RS6 Avant standard, il cui prezzo parte da 140 mila euro. Ma cosa offre in più?

Come la versione standard, questa bestiale Audi è dotata di un motore V8 biturbo da 4,0 litri capace di generare 621 cavalli. Tuttavia, l’eliminazione delle barre sul tetto e l’uso di materiali leggeri, come freni in ceramica-carbonio e pannelli in fibra di carbonio, permettono alla GT di risparmiare una quarantina di chilogrammi rispetto alla RS6 standard.

Static photo

Le prestazioni sono di altissimo livello: la GT scatta da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi, un decimo di secondo più veloce della versione base, e raggiunge una velocità massima stimata di 305 km/h. Questi dati la pongono tre decimi avanti rispetto alla nuova M5 Touring in accelerazione e sullo stesso livello in termini di velocità massima. I freni della GT sono impressionanti, con dischi da 16,5 pollici all’anteriore e 14,6 pollici al posteriore. Le sospensioni regolabili a tre vie e il differenziale posteriore Quattro sport migliorato promettono una guida più reattiva.

Dal punto di vista estetico, la RS6 GT si distingue grazie a cerchi Avus da 22 pollici, uno spoiler sul tetto, splitter inferiore, minigonne laterali, un diffusore posteriore aggiornato e dettagli esclusivi sui parafanghi e sul cofano. Tuttavia, Audi ha deciso di mantenere un tema cromatico coerente per tutti i modelli, indipendentemente dal prezzo. Ogni RS6 Avant GT sarà infatti caratterizzata da una livrea Arkona White con dettagli rossi, grigi e neri. Chiaro l’omaggio alla leggendaria Audi 90 quattro IMSA GTO del 1989.

All’interno, i sedili sportivi in pelle Valcona con il logo RS6 GT sono arricchiti da doppie cuciture in rosso e rame. L’abitacolo è ulteriormente impreziosito da tappetini personalizzati, rivestimenti in pelle scamosciata e una targhetta sulla console centrale che indica il numero dell’unità acquistata. Le prime consegne sono attualmente in corso e verranno completate entro la fine di quest’anno.