Avvistata la Mercedes GLB elettrica: le foto spia rivelano i dettagli del nuovo SUV

La famiglia dei SUV compatti Mercedes si prepara a un’importante evoluzione. Le recenti foto spia della nuova GLB, già testata nei mesi invernali, rivelano un modello che mantiene il DNA robusto ma abbraccia il futuro della mobilità. Abbandonando la denominazione EQB, Mercedes adotta il nuovo schema “GLB con tecnologia EQ” per la versione elettrica, un cambio strategico nella comunicazione dei veicoli a zero emissioni. L’arrivo sul mercato è programmato per inizio 2026, con versioni elettriche e termiche lanciate simultaneamente.

Mercedes GLB: ecco le nuove foto spia del modello in arrivo nel 2026

Nelle ultime ore è stata avvistata la versione “green”. La nuova architettura MMA (Mercedes Modular Architecture), condivisa con la CLA, garantisce flessibilità in grado di ospitare sia propulsori elettrici che ibridi. La piattaforma permetterà di offrire batterie da 58 o 88 kWh, con potenze base di 282 CV per la variante a trazione posteriore e performance superiori per la versione integrale a doppio motore. Un elemento distintivo sarà l’impianto elettrico a 800 Volt con capacità di ricarica fino a 320 kW, tecnologia che supera persino modelli premium come EQE ed EQS.

Stilisticamente, pur mantenendo il DNA squadrato che richiama la G-Class, la nuova GLB evolve con un frontale più morbido, griglia chiusa per la versione elettrica e una caratteristica firma luminosa posteriore a U rovesciata. I cerchi da 20 pollici, le prominenti barre sul tetto e i badge oversize enfatizzano il carattere avventuroso del modello.

L’abitacolo subisce una trasformazione radicale con l’introduzione del sistema MB OS, che porta l’intelligenza artificiale al centro dell’esperienza di guida. La configurazione a sette posti rimane disponibile, confermando la vocazione familiare del modello.

Mercedes completerà entro il 2026 il rinnovamento della sua gamma compatta con il lancio della nuova GLB insieme alla GLA e alla CLA Shooting Brake, proponendo per tutte sia versioni elettriche che mild-hybrid 48V, con possibili declinazioni sportive AMG in arrivo successivamente.