Mercedes-AMG esagera: almeno 1.000 CV per la prossima sportiva

Mercedes-AMG non intende arrestare lo sviluppo della sua gamma e, per il prossimo futuro, prepara il lancio di un progetto senza precedenti. La prossima supercar della casa tedesca, infatti, arriverà sul mercato con almeno 1.000 CV di potenza con l’obiettivo di diventare il nuovo punto di riferimento del mercato. Per adeguarsi ai tempi, però, Mercedes-AMG dovrà abbandonare i motori termici. La nuova supercar, infatti, sarà elettrica e potrebbe nascere da una nuova architettura.

Mercedes-AMG: supercar elettrica da almeno 1.000 CV in arrivo

Il progetto di casa Mercedes-AMG potrebbe essere sviluppato a partire dalla nuova piattaforma AMG-EA, mostrata in anteprima dalla casa tedesca con la Vision AMG Concept lo scorso anno.

Alla base della supercar dovrebbe esserci un sistema composto da 2 o 3 motori elettrici, con trazione integrale e, soprattutto, l’obiettivo di raggiungere i 1.000 CV di potenza. Un livello di potenza di questo tipo trasformerebbe la nuova supercar di Mercedes-AMG nella seconda AMG più potente di sempre, dopo la AMG One e il suo motore ibrido da 1.063 CV.

Leggi anche: Mercedes AMG GT Coupé 4 2024, tutti i dettagli: esterni, interni, tecnologia, prezzi, uscita

Le prime ipotesi sulle prestazioni della nuova Mercedes-AMG sono davvero interessanti. Il progetto potrebbe essere in grado di superare agevolmente i 300 km/h, registrando, inoltre, uno scatto 0-100 km/h pari a meno di 2 secondi. Tutta da valutare è la questione dell’autonomia, un elemento che, però, passa in secondo piano considerando le caratteristiche del progetto e il suo obiettivo di massimizzare le prestazioni.

Il nuovo modello di AMG sarebbe in una prima fase di sviluppo e potrebbe arrivare sul mercato solo tra qualche anno. Nel frattempo, appare evidente che si tratta di un progetto estremamente ambizioso. Mercedes-AMG punta a diventare un riferimento del settore delle sportive elettriche e la nuova supercar potrebbe diventare il simbolo di questo obiettivo. Maggiori dettagli dovrebbero arrivare nelle prossime settimane.