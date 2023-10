Mercedes-AMG GLA 45 S si aggiorna: arriva il MY 2024

La gamma Mercedes-AMG è in continuo aggiornamento: debutta oggi, infatti, il nuovo Mercedes-AMG GLA 45 S 2024. Si tratta del restyling del crossover sportivo della casa tedesca che segue di alcuni mesi il debutto del Nuovo Mercedes GLA restyling avvenuto la scorsa primavera. Il SUV sportivo di casa Mercedes si rinnova, in particolare, nell’estetica, proponendo diversi nuovi contenuti. Vediamo i dettagli completi.

Nuovo Mercedes-AMG GLA 45 S: tante novità dal MY 2024

La nuova versione del Mercedes-AMG GLA 45 S si rinnova presentando un frontale inedito, che segue le novità di design già viste sul GLA restyling. Da segnalare anche l’arrivo della tecnologia LED per tutta l’illuminazione di bordo, con possibilità di passare, come optional, ai fari Multibeam LED. Tra le modifiche alla carrozzeria si segnala l’allargamento dei passaruota, che ora sono in tinta con la carrozzeria.

Il nuovo Mercedes-AMG GLA 45 S 2024 arriverà sul mercato con cerchi da 20 pollici (con varie opzioni per la personalizzazione grazie a due diversi set aggiuntivi di cerchi AMG), pinze freno rosse e con doppi terminali di scarico al posteriore.

Confermata anche l’ala sul tetto che si conferma uno degli elementi distintivi di questa versione del SUV compatto di casa Mercedes. All’interno, inoltre, c’è il volante AMG Performance di nuova generazione e non può mancare il sistema di infotainment MBUX, con supporto ad Android Auto e Apple Car Play e una serie di personalizzazioni firmate AMG.

Sotto al cofano, invece, il nuovo Mercedes-AMG GLA 45 S 2024 va sul sicuro: per i clienti ci sarà la possibilità di sfruttare il quattro cilindri turbo benzina da 2.0 litri firmato AMG. Questo motore è in grado di garantire fino a 421 CV di potenza massima.

Grazie alla spinta del motore, il SUV è in grado di arrivare fino a 270 km/h, con uno scatto 0-100 km/h che viene completato in 4,3 secondi. Da notare, inoltre, che il motore è abbinato al cambio AMB Speedshift DCT a 8 rapporti e alla trazione integrale AMG Performance 4Matic+.

Il nuovo Mercedes-AMG GLA 45 S sarà disponibile sul mercato molto presto. Per il momento, però, Mercedes-AMG non ha ancora diffuso i dettagli completi in merito al listino e alla dotazione di serie, oltre che agli optional, del nuovo SUV.