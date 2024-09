Lynk & Co, il SUV da 340 CV pronto per il mercato europeo

Lynk & Co sta organizzando il suo piano per espandere la sua (ancora limitata) offerta di modelli in Europa. Attualmente, il marchio automobilistico cinese, relativamente giovane, propone un unico veicolo per il mercato europeo: il Lynk & Co 01, un SUV di medie dimensioni che ha comunque ottenuto risultati di vendita molto soddisfacenti essendo un brand poco conosciuto in un segmento di mercato altamente competitivo.

Ora, l’azienda cinese, sostenuta dal colosso Geely, è al lavoro per introdurre un nuovo SUV completamente elettrico che avrà un ruolo centrale nella sua ambiziosa strategia di transizione verso la mobilità elettrica. Il lancio europeo di questo nuovo modello è ormai imminente. Le recenti immagini spia ormai parlano chiaro.

Il SUV elettrico è già stato svelato in Cina sotto il nome di Lynk & Co Z20, ma per il mercato europeo adotterà probabilmente una nuova denominazione, come Lynk & Co Z02 o, secondo altre indiscrezioni, solo 02. Quel che importa, indipendentemente dal nome, è che l’elemento cruciale sarà rappresentato dalle sue importanti caratteristiche tecniche.

Il prototipo del nuovo SUV è stato avvistato su strade pubbliche, con una leggera copertura mimetica che permette di intravedere il design, molto simile alla versione cinese. Con il debutto della Z02, Lynk & Co punta a guadagnare terreno contro giganti come Tesla e BYD nel mercato europeo. Con le sue linee sportive di chiara ispirazione più a un coupé che a un SUV, condividerà la sua base tecnica con la Zeekr X. Il SUV, infatti, si baserà sulla piattaforma SEA2 di Geely.

La Lynk & Co Z02 offrirà un ricco equipaggiamento di serie. Essendo un veicolo elettrico, l’attenzione sarà tutta rivolta al suo sistema di propulsione. Il modello destinato al mercato cinese vanta un motore da 340 CV. Il motore spinge le ruote posteriori e trae energia da una batteria LFP, la cui capacità non è ancora stata resa nota. Non è chiaro se la versione europea avrà le stesse specifiche o presenterà delle differenze.

L’autonomia potrebbe aggirarsi intorno ai 400 chilometri con una singola ricarica, secondo il ciclo WLTP. Il debutto della Z02 in Europa è previsto entro la fine di quest’anno, con la disponibilità presso i concessionari programmata per il 2025.