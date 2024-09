Auto elettriche, le case hanno tagliato milioni di veicoli dalle previsioni di vendita

Notevole, in questi ultimi anni, l’ambizione dimostrata dalle case automobilistiche di tutto il globo nella complessa missione della transizione elettrica. Prima di lanciare i loro primi modelli di auto elettriche, molte case, inoltre, avevano già fissato obiettivi di vendita importanti, in favore di un passaggio completo all’elettrificazione in pochi anni. Non è stato tutto così facile e scontato. È vero il contrario.

L’adozione graduale delle auto elettriche da parte del pubblico e delle aziende ha costretto molte case a rivedere le loro strategie. Gli effetti di investimenti e obiettivi ambiziosi è evidente. A livello mondiale, le case automobilistiche avevano promesso di vendere oltre 27 milioni di auto elettriche entro il 2030, ma negli ultimi mesi queste stime sono state ridimensionate.

A quanto riporta BloombergNEF, ha evidenziato l’evidente ridimensionamento. Il rapporto analizza in maniera concreta come il ripensamento dell’industria automobilistica riguardo alle auto elettriche influenzerà la produzione di auto elettriche entro la fine del decennio. Le 14 principali case automobilistiche che avevano fissato obiettivi di produzione notevoli, sono scesi (nel totale) a circa 23,7 milioni di veicoli elettrici quell’anno, rispetto ai 27 milioni pianificati solo un anno fa.

“Gli obiettivi individuali delle case automobilistiche, se realizzati con successo, possono trasformare l’intero mercato globale dell’automobile,” affermano gli analisti nel report. “Tuttavia, riduzioni e tagli collettivi rappresentano una sfida per la diffusione delle elettriche nei prossimi anni”. Va comunque sottolineato che, nonostante questo rallentamento, le vendite di auto elettriche a livello globale continuano a crescere, e gli esperti del settore prevedono una crescita costante nel lungo periodo.

Marchi come Ford e General Motors, per esempio, hanno già fatto marcia indietro su alcune espansioni della produzione di modelli elettrici molto popolari. Aziende come Volkswagen hanno preso decisioni drastiche, come la cancellazione di modelli elettrici ed esclusioni di “pezzi” della gamma da alcuni mercati.