Lynk & Co Z02, tutte le novità per la nuova versione in arrivo

Lynk & Co, la casa automobilistica del gruppo Geely Automobile prosegue il suo piano di espansione prevedendo per il mercato europeo la nuova Z02. Dopo aver parlato della Lynk & Co 06 EM-P e del restyling della Lynk & Co 01 ci occupiamo della Lynk & Co Z02, l’auto nota in Cina con il nome di Z20 e che arriverà in Europa a ottobre anticipando la presentazione ufficiale che avverrò durante il Salone dell’Auto di Guangzhou in programma a novembre.

Caratteristiche e specifiche della Lynk & Co Z02

La nuova Lynk & Co Z02 è stata sviluppata sulla piattaforma SEA2 di proprietà di Geely che è stata ottimizzata per realizzare vetture di dimensioni contenute com’è appunto la Z02. Questo tipo di architettura, che la Lynk & Co Z02 condivide con la Zeekr X, porta il nuovo modello a concorrere nel segmento delle auto elettriche compatte di livello premium.

Esteticamente la nuova Lynk & Co Z02 incarna l’evoluzione dello stile del marchio che si caratterizza per una doppia striscia luminosa verticale sui fari molto distintiva. L’auto sarà disponibile in una finitura monocromatica o con un look più sportivo (nel quale i montanti sono annerite). Da segnalare la presenza delle maniglie semi-nascoste e del fanale posteriore a tutta larghezza che funziona anche da spoiler e regala alla Lynk & Co Z02 un design moderno e molto sofisticato.

Dal punto di vista tecnico la Lynk & Co Z02 – così come mostrato dal Ministero dell’Industria e dell’Information Technology cinese – parliamo di una vettura lunga 4460 mm, larga 1485 mm, alta 1573 mm e con un passo di 2755 mm. Saranno disponibili diverse opzioni di personalizzazione comprese quelle che permettono di scegliere i cerchi da 18” o 19” in ben cinque diverse varianti di design.

Le prestazioni sono affidate al motore elettrico da 250 kW che dovrebbe essere posizionato sull’asse posteriore. A differenza della Zeekr X la Lynk & Co Z02 utilizza una batteria al litio ferro fosfato anche se non sono ancora stati ufficializzati i dati sulla capacità e sull’autonomia.