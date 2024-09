Cupra Raval, continuano i test del crossover basato sulla piattaforma VW “MEB small”

Alcune case automobilistiche del gruppo Volkswagen stanno sviluppando una nuova generazione di veicoli elettrici di piccole dimensioni. Non si è fatto attendere un veicolo Cupra, avvistato durante dei test. Si tratta della Raval, una hatchback elettrica.

Il marchio sportivo spagnolo sotto il controllo di Volkswagen punta a sbarcare negli Stati Uniti entro la fine del decennio. Non stupisce che la stessa casa madre tedesca e Skoda stiano lavorando su modelli simili. La Volkswagen ha già mostrato un’anteprima nel 2023 con il concept ID.2 “all”, destinato a portare con sé anche il progetto di un crossover gemello.

La Raval è stata già preannunciata dal concept UrbanRebel qualche anno fa. A giudicare dalle fotografie “spia” più recenti, il design di produzione manterrà gran parte delle linee proposte dal prototipo. Il concept UrbanRebel ha una lunghezza di circa 4 metri, poco di più rispetto alla Mini Cooper. La Raval dovrebbe apparire “imponente” tanto quanto la Mini, di dimensioni simili.

La nuova elettrica Cupra sarà basata su una versione economica della piattaforma MEB del gruppo Volkswagen, utilizzata per veicoli elettrici di grande diffusione come la serie ID e alcuni modelli Audi, come il Q4 E-Tron. Questa versione più accessibile della piattaforma, denominata “MEB Small”, sarà dotata di un motore singolo montato sull’asse anteriore.

Per quanto riguarda le prestazioni, la Raval dovrebbe erogare circa 222 cavalli, sufficienti per passare da 0 a 100 km/h in meno di sette secondi. L’autonomia stimata è di circa 435 km nel ciclo WLTP, mentre potrebbe risultare inferiore stando al più rigoroso ciclo EPA.

Le vendite della Raval dovrebbero partire nel 2025 nei mercati dove Cupra è già presente, mentre la Volkswagen ID.2 sarà seguita dal suo crossover gemello nel 2026. Resta improbabile che la Raval faccia parte dell’offerta di Cupra anche Oltreoceano, negli Stati Uniti. Per quel mercato, Cupra ha confermato solo due modelli: una versione elettrica della Formentor, e un SUV elettrico di dimensioni maggiori che verrà prodotto direttamente in Nord America.