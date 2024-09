Top Gear, rivelata l’identità dell’ultimo mitico pilota “Stig”

Molti (se non tutti) appassionati di automobili e di show televisivi hanno letteralmente amato “Top Gear”, un programma che rimarrà sempre un riferimento ineguagliabile. Il trio britannico alla conduzione è quello irriverente formato da Jeremy Clarkson, James May e Richard Hammond, capace di conquistare milioni di spettatori nel corso degli anni.

Il programma erede, “The Grand Tour”, ha chiuso il sipario con l’episodio finale. Nel format originale c’era un quarto membro del team altrettanto iconico: Stig. Si è sempre trattato di un “misterioso” pilota, sempre vestito di bianco con il suo inconfondibile casco. Non parlava, non svelava la sua identità, ma lasciava che la sua abilità di guida parlasse per lui.

Negli anni, pare che diversi piloti si siano alternati dietro quel casco a Top Gear, ma l’identità dell’ultimo “Stig” è rimasta segreta per ben 10 anni. Finalmente, Clarkson ha voluto svelare il mistero. “Stig” è stato una delle chiavi del successo di Top Gear, quel tocco di mistero alle sue performance spettacolari in pista. Anche nelle successive edizioni dello show, il pilota mascherato è rimasto una figura centrale e segreta, da sempre oggetto di curiosità e per gli spettatori.

Il primo a essere smascherato quale Stig di Top Gear fu Perry McCarthy, che indossò il casco nero tra il 2002 e il 2003. Successivamente, Ben Collins prese il suo posto, diventando “The Stig” in bianco per sette anni. Una delle speculazioni più affascinanti fu quella che suggeriva che dietro al casco potesse esserci nientemeno che Michael Schumacher. Il vero pilota che ha indossato la tuta bianca dal 2010 in poi è rimasto un segreto fino a oggi.

In occasione dell’ultimo episodio di “The Grand Tour” su Amazon Prime, Jeremy Clarkson ha organizzato una proiezione speciale nel suo pub in Inghilterra, durante la quale ha svelato alcuni retroscena di “Top Gear” e l’identità dell’ultimo “Stig”. Dal 2010 fino alla chiusura dello show nel 2022, il pilota che ha indossato il leggendario casco bianco è stato Phill Keen.

Il famoso pilota britannico ha alle spalle una carriera impressionante, con 24 vittorie e 16 pole position nel campionato British GT. Con la rivelazione, Clarkson regala ai fan di “Top Gear” un momento di chiusura nostalgico. “Top Gear” e “The Grand Tour” sono ufficialmente conclusi, è tempo di salutare un’epoca molto amata nel mondo dell’intrattenimento automobilistico televisivo.