L’export di auto cinesi non sembra scalfito dal conflitto in Medio Oriente

I numeri che arrivano dall’Oriente non sono semplici statistiche, sono uno schiaffo in faccia a chi pensava che l’espansionismo di Pechino fosse solo passeggera. Mentre in Europa ci perdiamo in chiacchiere sui dazi e sulla sostenibilità, la Cina ha deciso che se i suoi cittadini non comprano più auto, allora le venderà a noi.

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I dati della China Passenger Car Association parlano chiaro e, onestamente, fanno quasi paura. A marzo le esportazioni auto dalla Cina sono decollate con un incredibile +73,7%, sfiorando la soglia dei 700.000 veicoli spediti. Un’accelerazione brutale, se consideriamo che nei primi due mesi dell’anno la crescita si era “fermata” a un misero 54,1%.

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È la prova del nove: il settore automotive cinese è entrato (ancora di più) in una fase di crescita esponenziale che scavalca persino le previsioni più rosee degli analisti, trasformando la crisi del Mar Rosso in un semplice fastidio.

Dietro questo trionfo si nasconde un “peccato originale”. Il mercato auto interno cinese, infatti, sta vivendo un vero e proprio sciopero dei consumatori. Le vendite domestiche sono colate a picco del 15,2% (fermandosi a 1,67 milioni di unità), segnando il sesto mese consecutivo di agonia. Il portafoglio piange e la spinta propulsiva della politica degli aiuti è finita.

Con i prezzi carburante che mordono alle caviglie, nonostante i tentativi maldestri di calmierarli per arginare l’onda d’urto del petrolio mediorientale, i motori a combustione interna sono visti come un lusso insostenibile e calano del 15,7%.

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Ma non va meglio ai veicoli elettrici, orfani dell’esenzione dall’imposta di acquisto e vittima di una ripresa economica che cammina col freno a mano tirato. Le vendite di elettriche e ibridi plug-in in Cina sono sprofondate del 14,4%.

Il caso BYD è emblematico: il colosso che doveva mangiarsi il mondo sta soffrendo in casa il settimo calo mensile consecutivo. Si tratta della sua strategia di sopravvivenza. Se i piazzali dei concessionari lievitano di auto invendute, la soluzione è una sola: guardare all’Europa, dove il caro benzina spinge verso le batterie. I vertici di BYD non si nascondono e puntano a piazzare oltre 1,5 milioni di veicoli fuori dai confini nazionali entro l’anno.