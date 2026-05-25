La Range Rover Classic è il restomod che spaventa le supercar moderne

Ecco qui ben 800 cavalli sotto il cofano di una Range Rover Classic. La differenza che ridurrà lo shock è che questo non è un esperimento, ma un progetto di Project Belltown, realizzazione a cura di ECD Auto Design, azienda americana che ha trasformato il restauro di Land Rover e Jaguar storiche in una forma d’arte. I prezzi, neanche a dirlo, sono da capogiro.

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Il punto di partenza è, ovviamente, una Range Rover, appunto, “Classic” a passo lungo, quella con le linee squadrate e il portamento da ammiraglia pesante britannica che ancora oggi affascina gli appassionati. ECD l’ha presa, l’ha smontata, e ci ha infilato un motore V8 6.2 sovralimentato (non sembra una novità se la storia è a stelle e strisce) con compressore volumetrico capace di erogare 800 CV, abbinato a un cambio automatico a sei rapporti.

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All’esterno, la filosofia è quella del rispetto assoluto per l’originale, ma con qualche dettaglio che fa capire che qualcosa non torna. La verniciatura Aspen Silver richiama le tinte storiche Land Rover, il kit estetico Brooklands è misurato e coerente, i cerchi Mini-Lite da 18″ e i dettagli neri lucidi aggiornano il design senza stravolgere nulla. Sembra una Range Rover Classic particolarmente curata. Poi si accende e qualcosa fa tremare.

Oltre al motore, ECD ha installato sospensioni pneumatiche sviluppate internamente e un impianto frenante Brembo ad alte prestazioni. Il risultato è un SUV che dovrebbe comportarsi in maniera radicalmente diversa dal fuoristrada britannico di partenza, mantenendo però quel comfort signorile che ha sempre distinto le grandi Range Rover dal resto del mondo.

L’abitacolo gioca la carta della nostalgia. La posizione di guida alta, la plancia tradizionale e le ampie superfici vetrate rimandano senza ambiguità agli anni Ottanta. Sedili Recaro rivestiti in pelle Porsche Nappa, inserti in legno scuro, cuciture artigianali, strumenti dal look rétro. E ancora, Apple CarPlay, telecamere a 360 gradi, ricarica wireless e impianto audio Infinity.

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Ogni Project richiede oltre 2.200 ore di lavoro e viene costruito su misura, uno alla volta, per clienti che vogliono l’estetica intramontabile di un’icona e le prestazioni di una sportiva contemporanea. Il prezzo di questa non è stato comunicato ufficialmente, ma difficilmente resterà sotto i 300.000 euro.