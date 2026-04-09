Cupra Raval, com’è la Polo travestita da squalo: dettagli e prezzi

La Cupra Raval sbarca nel segmento delle city car compatte con la grazia di un predatore in un grande e calmo acquario. Con i suoi 4,04 m di lunghezza, la nuova arma di Cupra rappresenta un guanto di sfida lanciato dal quartiere più audace di Barcellona.

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Sotto la pelle scolpita dal “naso di squalo” e dai fari LED Matrix, batte però un cuore che conosciamo bene, ovvero la solita moderna piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen. Si tratta, infatti, dello scheletro è quello collaudato di ID.3 e ID. Polo, ma qui l’assetto è stato ribassato di 15 mm e la carreggiata allargata per ricordare a tutti che a Martorell non vogliono mettere su strada niente di noioso.

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Nonostante le dimensioni da cittadina, con un bagagliaio da 430 litri, la Raval offre più spazio di molte colleghe termiche che giocano a fare le grandi. Dovrebbe essere il centro dello spettacolo ciò che troviamo sotto il cofano, o meglio, tra gli assi.

Si parte dai 116 CV della versione base con batteria LFP da 37 kWh, onesta, ideale per chi non vuole regalare soldi ai distributori, fino ad arrivare ai 226 CV della versione VZ. Qui si fa sul serio: 0-100 km/h in 7 secondi e una batteria NMC PowerCo da 52 kWh che promette fino a 450 km di autonomia, ricaricandosi dal 10% all’80% in appena 23 minuti a una colonnina da 130 kW.

Dentro, la Raval è un inno alla sostenibilità. I sedili avvolgenti ti abbracciano mentre ti siedi su materiali che un tempo erano bottiglie di plastica o reti da pesca, ma con un look che fa sembrare la plancia un set di un film di fantascienza, dominata dallo schermo da 12,9 pollici e dall’impianto Sennheiser che spara 475 watt.

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Cupra vuole democratizzare la prestazione a 25.995 euro, un prezzo che, se confermato, trasforma questa elettrica in un problema serio per chiunque provi a venderci auto a pile senza anima. Tutto da scoprire quando capiremo se il mercato è già pronto a farsi azzannare da questo squalo alla fine del 2026.