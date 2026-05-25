Cupra Tindaya, il SUV elettrico prende forma: nel mirino c’è BMW iX3

La Cupra Tindaya si prepara al passaggio dalla fase di concept a quella di modello di produzione, con l’amministratore delegato di Seat-Cupra Markus Haupt che ha confermato ad Autocar come designer e ingegneri stiano già lavorando alla versione definitiva del SUV elettrico. Il progetto, che aveva raccolto grande attenzione al Salone dell’Auto di Monaco grazie a linee muscolose e proporzioni da SUV premium, dovrebbe approdare su strada nei prossimi anni come vertice della gamma del marchio spagnolo.

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Cupra prepara la Tindaya: nuova rivale per BMW iX3 e Audi Q5

Con una lunghezza stimata intorno ai 4,72 metri, la Tindaya andrebbe a collocarsi sopra Tavascan e Terramar, puntando a competere direttamente con modelli del calibro di BMW iX3, Audi Q5, Mercedes GLC. Un posizionamento ambizioso per un brand nato nel 2018 come costola sportiva di Seat, che tuttavia ha saputo costruire rapidamente una propria identità grazie a un design aggressivo, un approccio deciso all’elettrificazione e un tono comunicativo distante dai marchi generalisti del Gruppo Volkswagen.

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La base tecnica dovrebbe essere la nuova piattaforma SSP del Gruppo Volkswagen, architettura di nuova generazione destinata ai futuri veicoli elettrici del gruppo e inizialmente prevista per i modelli Audi. Questa piattaforma consentirebbe prestazioni superiori, maggiore efficienza energetica e l’integrazione di tecnologie più evolute rispetto alle attuali soluzioni elettriche adottate dal gruppo.

Resta tuttavia da definire la configurazione delle motorizzazioni, dato che il concept era stato associato anche all’ipotesi di un sistema con range extender da 489 CV, senza che Cupra abbia ancora preso una decisione definitiva in merito. La volontà del marchio sarebbe quella di mantenere flessibilità il più a lungo possibile, considerando un mercato europeo in cui la domanda di elettriche pure non cresce ovunque con la stessa intensità.

Il prezzo della Tindaya potrebbe aggirarsi intorno ai 70.000 euro, cifra che la proietterebbe in una fascia premium dove la percezione del marchio, la qualità costruttiva e il livello tecnologico pesano quanto le prestazioni dinamiche. Per Cupra la vera sfida sarà convincere una clientela abituata a costruttori storicamente radicati in quel segmento, facendo leva su un carattere anticonformista che il brand considera elemento distintivo della propria proposta. Il nome stesso del modello, ispirato al monte Tindaya nell’isola di Fuerteventura, riflette la volontà di conservare un’identità fortemente evocativa anche nella transizione dalla show car alla versione destinata alla produzione in serie.