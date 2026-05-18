Pagani Zonda Cervino: a Villa d’Este la vettura più bella non era in gara

Al Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 c’era una vettura che non concorreva per nessun premio, eppure era quella di cui tutti parlavano. La Pagani Zonda Cervino è arrivata nel Fuori Concorso con la discrezione di chi non ha niente da dimostrare.

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Dietro a questa auto c’è il programma Pagani Unico, la divisione dell’atelier di San Cesario sul Panaro che non si occupa di produzione, per quanto il termine possa applicarsi a Pagani, ma di creazione sartoriale in senso assoluto. Non si parte da un foglio bianco per costruire una serie limitata. Si parte dal sogno di un singolo cliente e si finisce con un oggetto che non ha copie.

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In questo caso il collezionista non si è limitato a firmare un assegno, ma è entrato nel processo, ha “lavorato” fianco a fianco con i tecnici, ha orientato ogni scelta. Il risultato è la reimmaginazione totale di un telaio già esistente, un’operazione che va oltre il restauro e oltre la modifica. Una Pagani che non potremmo trovare da nessun’altra parte identica.

La carrozzeria è interamente nuova. L’ispirazione dichiarata è il Cervino, la montagna, la sua sagoma scultorea e primordiale. Le superfici cercano quella stessa tensione tra forza e pulizia che caratterizza una parete di roccia e ghiaccio. Ogni curva porta un significato aerodinamico o estetico preciso. Il linguaggio visivo è riconoscibilmente Pagani, ma spinto verso un’astrazione che le Zonda di serie non hanno mai raggiunto.

La sfida tecnica più complessa non era estetica. Era conservare l’anima analogica della Zonda, quel feedback diretto, quel dialogo fisico tra guida e meccanica che ha reso il modello leggendario, integrandola con soluzioni ingegneristiche contemporanee. Le sospensioni sono di nuova concezione, con ammortizzatori di ultima generazione, ma l’obiettivo dichiarato era renderla migliore senza renderla diversa.

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A Villa d’Este, la Cervino era esposta accanto alla Zonda C12S 7.0L, l’auto con cui Pagani partecipò ufficialmente al Concorso per la prima volta. Due vetture, due epoche. La distanza tra loro racconta dove risiede il valore reale di un marchio che costruisce su misura da quando costruire su misura non era ancora marketing.