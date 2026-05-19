Ford Ranger Super Duty, il pick-up estremo arriva in Europa nel 2028: i primi dettagli

Ford ha sviluppato la Ranger Super Duty con l’obiettivo di rafforzare ogni componente meccanico che nella Ranger standard rappresenta un limite negli impieghi professionali più gravosi. Il telaio è stato irrobustito insieme a sospensioni, assi di trasmissione e retrotreno, dove il costruttore ha installato quello che definisce il ponte posteriore più resistente mai montato su una Ranger. I mozzi ruota adottano otto prigionieri con bulloni maggiorati per sopportare sollecitazioni superiori, mentre anche i ganci della barra di traino sono stati rinforzati. Il risultato è una capacità di traino fino a 4.500 kg e una portata massima nell’ordine delle 2 tonnellate.

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Ford Ranger Super Duty: il pick-up da lavoro estremo punta all’Europa

La vocazione fuoristradistica si traduce in 300 mm di altezza da terra e una capacità di guado fino a 850 mm. La trazione integrale è affidata a un sistema intelligente con distribuzione automatica della coppia, affiancato da differenziali anteriore e posteriore con blocco elettronico, diversi programmi di guida e una scatola di trasferimento a due rapporti.

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Per il mercato europeo, sotto il cofano troverà posto un diesel V6 da 3,0 litri la cui potenza dovrebbe aggirarsi intorno ai 250 CV con circa 600 Nm di coppia, anche se i dati definitivi non sono ancora stati ufficializzati. Il cambio sarà un automatico a dieci rapporti, supportato da un nuovo sistema di raffreddamento e da un serbatoio carburante da 130 litri pensato per garantire un’autonomia adeguata anche nei contesti operativi più impegnativi.

Dal punto di vista estetico, la Super Duty conserva il linguaggio della gamma Ranger con frontale massiccio, grande griglia nera e fari a forma di C, ed è disponibile anche con carrozzeria a doppia cabina e cinque posti. All’interno figurano il sistema multimediale SYNC con schermo verticale da 12 pollici, sedili riscaldabili, sensori e telecamere posteriori e sei interruttori ausiliari già precablati, utili per collegare accessori e attrezzature senza intervenire sull’impianto elettrico originale.

Il debutto europeo è atteso nel 2028, a fianco della Ranger plug-in hybrid e delle versioni tradizionali, oltre ad una serie di altri modelli. Il prezzo non è ancora stato comunicato, ma appare difficile ipotizzare un listino inferiore ai 70.000 euro, considerando che un Ranger Wildtrak con lo stesso V6 diesel si avvicina già ai 57.000 euro.