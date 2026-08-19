Le classiche 911 milionarie: il restomod Porsche è diventato un’industria

Un architetto di Toronto, Roy Banse, ha impiegato due anni e mezzo milione di dollari per trasformare una Porsche 911 Turbo del 1997, la 993, l’ultima delle raffreddate ad aria e oggetto di culto tra i puristi, in qualcosa di completamente suo. Interni rivestiti in lana Maharam in diverse tonalità di blu, sospensioni da 50.000 dollari, un motore biturbo da 3,8 litri firmato Mantis Autosport con 550 cavalli a 6.000 giri. Il prezzo richiesto per acquistarla: un milione di dollari. Un potenziale acquirente, al primo accenno di Banse, ha chiesto se potesse comprarla seduta stante.

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Eccoci qui, nel mercato del restomod Porsche. Banse ha battezzato la sua nuova impresa Supergeil Auto Sport, gergo tedesco per “super figo”. Ora vuole farne un’attività. Commesse già in arrivo da amici e conoscenti: la prima creazione è un prototipo e un manifesto insieme. Il terreno, però, è decisamente affollato (e di nomi illustri).

Singer Vehicle Design ha appena inaugurato una struttura da 115.000 piedi quadrati a Torrance, California, raddoppiato le operazioni nel Regno Unito, e continua ad avere clienti in lista d’attesa per auto che superano i tre milioni di dollari. L’ultima collaborazione è con Louis Vuitton, due 911 classiche rivisitate dove il confine tra automobile di lusso e accessorio moda smette di esistere. Gunther Werks e RUF seguono traiettorie simili.

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E poi c’è Porsche stessa, che nel 2021 ha rilancito il programma Sonderwunsch per chi vuole una 911 costruita su misura dalla casa madre. L’ultimo capolavoro presentato è la Flachbau RS: base GT2 RS del 2018, carrozzeria in fibra di carbonio, fari a LED a scomparsa, aerodinamica da pista, alettone ispirato alla 911 GT3 R Rennsport. Commissionata da un acquirente anonimo con gusti molto precisi.

Il prezzo? Claas Hoops, responsabile del programma, ha detto solo che una commissione può costare tra i due e i quindici milioni di euro, con quattro anni di attesa e un acconto iniziale di 150.000 euro per la fase di ideazione. La lista d’attesa è “superiore a un anno e inferiore a cinque”. Solo Ferrari e Rolls-Royce fanno cose simili.

La 993 Supergeil di Toronto sembra non pesare nulla. Le vibrazioni del motore filtrano attraverso il telaio senza che alcun isolamento moderno le attutisca, i pedali sono minuscoli, le sospensioni, nonostante l’assetto basso, assorbono le buche con una morbidezza inaspettata.