Porsche Macan: il nuovo pacchetto riduce del 45% il costo degli optional

Porsche rende più conveniente equipaggiare la Macan elettrica con alcuni degli accessori maggiormente richiesti attraverso il nuovo Advanced Package, introdotto al momento per il mercato tedesco in occasione del cambio di model year. Il pacchetto costa 5.990 euro sulle versioni Macan e Macan 4, mentre sulla Macan 4S richiede 5.299 euro e permette di risparmiare il 45 per cento rispetto all’acquisto separato delle singole dotazioni.

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Porsche Macan più ricca e conveniente, arrivano nuovi optional e ricarica a 22 kW

La convenienza maggiore deriva dall’unione di accessori che intervengono contemporaneamente sul comfort e sul comportamento stradale. Le sospensioni pneumatiche adattive lavorano insieme al Porsche Active Suspension Management per modificare altezza e risposta degli ammortizzatori, mentre il Power Steering Plus varia l’assistenza dello sterzo in funzione della velocità. L’Advanced Package non si limita quindi a cambiare l’aspetto del SUV, ma ne modifica anche la guida.

L’abitacolo riceve i sedili Comfort regolabili elettricamente in 14 direzioni, abbinati al pacchetto in pelle nera. Il sistema audio Bose sostituisce l’impianto standard e gli specchietti retrovisori con oscuramento automatico riducono i riflessi durante la guida notturna.

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Il tetto panoramico amplia la luminosità interna, mentre i fari Matrix LED adattano il fascio luminoso alle condizioni del traffico. Il cliente può inoltre scegliere una vernice appartenente alle famiglie cromatiche Shades o Contrasts, integrando nel prezzo del pacchetto un’opzione che normalmente incide in maniera significativa sulla configurazione finale.

Porsche propone l’Advanced Package soltanto per Macan, Macan 4 e Macan 4S. La stessa formula non viene applicata a GTS e Turbo, che partono già da una dotazione più completa e seguono un posizionamento maggiormente orientato alle prestazioni. Il pacchetto compare anche nel configuratore ufficiale della Macan.

Il cambio di model year introduce parallelamente alcune novità di serie sull’intera famiglia. Il cruise control adattivo e il sistema di parcheggio automatico con visuale perimetrale bidimensionale non richiedono più un sovrapprezzo, mentre il vano della console aumenta da 15 a 25 watt la potenza destinata alla ricarica wireless degli smartphone.

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Macan GTS e Turbo ricevono anche un caricatore di bordo trifase da 22 kW, che permette di dimezzare indicativamente i tempi di ricarica in corrente alternata quando si utilizza una colonnina o una wallbox compatibile. Macan, Macan 4 e Macan 4S mantengono invece il dispositivo da 11 kW, lasciando quello più potente tra gli optional.

L’hardware di bordo non modifica la velocità raggiungibile durante le soste alle colonnine rapide. Tutte le Macan elettriche conservano infatti una potenza massima di 270 kW in corrente continua, resa possibile dall’architettura a 800 volt. Il nuovo pacchetto interviene quindi soprattutto sul rapporto tra dotazione e prezzo, riducendo il costo di una configurazione che, scegliendo separatamente gli stessi accessori, risulterebbe molto più elevato.