830 CV, solo 30 fortunati: Gemballa ridisegna la leggendaria Porsche 959

Per entrare nel club bisogna già possedere una Porsche 911 Turbo S 992 da consegnare all’officina. Infatti, neanche a dirlo, il prezzo della trasformazione è separato, e non è stato comunicato. Marc Philipp Gemballa sa bene che la rarità è metà del prodotto.

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La Marsien GT è l’evoluzione su asfalto di un’idea nata nel 2021, quando il figlio del preparatore tedesco presentò la prima Marsien al Pebble Beach Concours d’Elegance, una 911 da dune, pensata per il deserto. Questa volta il terreno cambia, ma la filosofia no. L’obiettivo è costruire quella 959 che Porsche non ha mai immaginato di fare nel 2026.

Il motore è la parte interessante. RUF, nome iconico nel mondo dei preparatori, ha rimesso le mani sul sei cilindri boxer biturbo della Turbo S, sostituendo i turbocompressori con unità VTG a geometria variabile, ricalibrando la centralina e affinando la trasmissione. Ecco come arriviamo a 830 CV e 930 Nm di coppia, trasmessi a tutte e quattro le ruote. L’impianto di scarico è firmato Akrapovič: titanio integrale, quattro terminali, il tipo di soluzione che si adotta quando il suono è parte dell’esperienza.

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La carrozzeria è un’operazione a sé. Circa 1.500 componenti sviluppati su misura, cento pezzi in fibra di carbonio solo per la scocca esterna, sottoscocca incluso. Il bilancio finale è un risparmio di 75 kg rispetto alla Porsche 911 di partenza. Passaruota allargati, specchietti dedicati, prese d’aria sui parafanghi, alettone attivo, presa sul tetto con la silhouette della 911 che resta riconoscibile.

Il telaio non segue l’approccio off-road della Marsien originale. Sospensione anteriore a doppio braccio oscillante, multilink al posteriore, ammortizzatori adattivi che cambiano assetto in base alla modalità di guida. L’anteriore può alzarsi di sei centimetri per sopravvivere agli ingressi dei garage.

Il primo esemplare è verniciato in un oro champagne metallizzato battezzato “Anniversary Liquid Champagne Gold”, creato per celebrare i settant’anni di Uwe Gemballa. La fase due è già in sviluppo per arrivare a oltre 900 CV.