Louis Vuitton entra su una Porsche 911: le sette cifre sono obbligatorie

Alcune vetture nascono semplicemente dall’ossessione. La Porsche 911 firmata Louis Vuitton e Singer fa ovviamente parte di questa categoria.

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Louis Vuitton ha costruito un impero partendo dalle valigie, poi ha colonizzato le sneaker, i biliardini, le bacchette da sushi, persino i mobili. L’unico territorio rimasto vergine era l’automobile.

La collaborazione con Singer Vehicle Design, l’atelier californiano che trasforma Porsche 911 d’epoca in oggetti del desiderio da sei o sette cifre, nasce da una richiesta apparentemente modesta: un orologio da cruscotto. Jean Arnault, direttore della divisione orologi di Louis Vuitton, ha raccontato che Singer si era rivolta a La Fabrique du Temps LV per realizzare quel pezzo. Poi, come spesso accade quando si mettono in una stanza due realtà ossessionate dalla perfezione, il progetto è esploso. “Ci è apparso subito chiaro che la collaborazione avrebbe potuto estendersi alla personalizzazione di ogni elemento funzionale del veicolo”, ha detto Arnault. E così è stato.

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Il risultato sono due vetture. La prima è una 911 “Classic” reinterpretata da Singer nelle tinte zafferano, blu cobalto e giallo, inequivocabilmente LV. La seconda è una “Classic Turbo” cabriolet in bianco Calcaire Lutétien, con inserti in legno disegnati da Nicolas Ghesquière, direttore artistico della linea donna del brand.

L’orologio da cruscotto rimovibile, ispirato alla collezione Tambour e convertibile in orologio da scrivania, è affiancato da tachimetro, contagiri e indicatori in stile coordinato. Sul tetto c’è un portapacchi pensato per un baule, una tavola da surf o degli sci. Gli interni sono rivestiti in pelle LV, cromature ovunque.

Ogni auto viene consegnata con un set di valigie abbinate e un outfit da guida progettato in coordinato: per la Classic, una giacca da corsa in pelle Millésime, jeans in denim di cotone e seta, guanti traforati, casco con finiture in vitello. La Turbo punta su una tuta in seta paracadute e le LV Sneakerinas.

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Tutto questo per ricordare che una Porsche Singer richiede quasi un anno di lavorazione e quattromila ore di artigianato. Louis Vuitton ci ha semplicemente aggiunto il suo alfabeto visivo, dalla pelletteria all’orologeria.