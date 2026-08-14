Porsche decide di dire addio alla sua prima auto elettrica senza sostituirla

La Porsche Taycan potrebbe terminare la propria carriera nel 2030 senza lasciare posto a una seconda generazione. L’indiscrezione riportata dalla rivista tedesca Wirtschaftswoche descrive una scelta maturata dopo il forte ridimensionamento delle vendite e inserita nella revisione della strategia elettrica del costruttore, che negli ultimi mesi ha prolungato la vita dei modelli termici e ibridi.

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Porsche Taycan verso l’addio nel 2030, il calo delle vendite cambia i piani

Nata dal concept Mission E presentato nel 2015, la Taycan arrivò sul mercato quattro anni più tardi come prima Porsche progettata esclusivamente intorno a una propulsione elettrica. La berlina doveva dimostrare che prestazioni, rapidità di ricarica e comportamento stradale potessero essere trasferiti in un’auto a batteria senza indebolire l’identità del marchio, riuscendo inizialmente ad attirare una domanda superiore alle aspettative.

Dalle oltre 40.000 unità consegnate nel 2023, la Taycan è scesa a 16.339 esemplari nel 2025, chiudendo l’anno con una flessione del 21,6 per cento. Il peggioramento è proseguito nel primo semestre del 2026, durante il quale Porsche ha consegnato 6.219 vetture, il 25 per cento in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La distanza dai risultati raggiunti nella fase iniziale rende sempre più difficile giustificare lo sviluppo di una nuova generazione indipendente.

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Il rallentamento nasce da condizioni differenti nei principali mercati dove opera il marchio. Negli Stati Uniti la cancellazione di alcune agevolazioni destinate alle auto elettriche e ibride ha indebolito la domanda, mentre in Cina la Taycan deve confrontarsi con modelli locali più recenti, tecnologicamente avanzati e spesso proposti a prezzi inferiori. Porsche ha quindi scelto di riequilibrare gli investimenti, rinviando alcuni progetti elettrici e mantenendo più a lungo motori a combustione e sistemi ibridi. La stessa azienda ha confermato che la nuova piattaforma elettrica prevista per il prossimo decennio verrà riprogrammata insieme agli altri marchi del Gruppo Volkswagen.

Il piano descritto da Wirtschaftswoche prevede che l’attuale Taycan rimanga in produzione fino al 2030, probabilmente attraverso ulteriori aggiornamenti capaci di sostenerne la competitività durante gli ultimi anni di carriera. La sua uscita non sarebbe però seguita da un’erede diretta, poiché la futura berlina elettrica Porsche non arriverebbe prima del 2033.

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Quel ruolo dovrebbe essere assunto dalla prossima Panamera elettrica, sviluppata sulla piattaforma SSP destinata ai modelli più grandi del Gruppo Volkswagen. Tempi e caratteristiche non sono stati confermati ufficialmente da Porsche, ma lo scenario segnerebbe la progressiva convergenza di due berline che oggi occupano posizioni molto vicine nella gamma.