Le batterie allo stato solido che vogliono tutti saranno realtà entro il 2026

Tra roadmap e promesse sull’elettrificazione di mezzo mondo dell’auto, Greater Bay Technology ha già in mano qualcosa di concreto. L’azienda sostenuta dal GAC Group ha prodotto le prime celle campione di tipo A di batterie a stato solido sviluppate internamente, un traguardo che nel settore vale quanto una bandiera piantata su territorio inesplorato. Non un concept, non una simulazione, si tratta di celle reali, testate, con numeri che fanno alzare un sopracciglio anche ai più scettici.

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Il punto di partenza è una scelta tecnologica controcorrente. Mentre il resto del mondo si divide tra solfuri, ossidi, polimeri e alogenuri, ciascuno con le proprie controindicazioni, dalla bassa conduttività all’interfaccia problematica, Greater Bay ha imboccato una strada diversa, puntando su un elettrolita solido composito a base di eutettico profondo.

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La formula, nella sua complessità, combina eutettico profondo polimerizzato SDE, anti-perovskite CFS e nanoconfinamento nematico a bassa dimensionalità per generare un sistema organico-inorganico ad alta conduttività ionica e stabilità strutturale. Un approccio che ha convinto anche la Commissione nazionale cinese per lo sviluppo, che ha supportato il progetto nell’ambito dei principali programmi nazionali.

I risultati sui campioni parlano chiaro. Sul fronte della sicurezza, assenza totale di elettrolita liquido significa superare i test di penetrazione con chiodo, schiacciamento e shock termico senza infiammazioni né esplosioni, il tallone d’Achille storico delle batterie al litio tradizionali, finalmente eliminato.

La densità energetica di una singola cella raggiunge i 260-500 Wh/kg, un intervallo che non solo supera le batterie liquide convenzionali, ma apre scenari nuovi per l’alleggerimento strutturale dei veicoli.

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Sul fronte della ricarica, le celle reggono una velocità stabile di 2-3C: abbastanza per dichiarare superato il collo di bottiglia che ha frenato per anni l’intera categoria. La durata dei cicli è allineata agli standard delle batterie tradizionali, con degrado minimo e uniformità delle prestazioni mantenuta nel lungo periodo.

L’obiettivo dichiarato è produzione su scala GWh entro il 2026, con le prime installazioni su veicoli di serie. Se il piano reggesse, Greater Bay Technology diventerebbe il primo produttore al mondo a portare le batterie a stato solido sulla strada, quella vera, non quella dei convegni.

La tecnologia è già in parte applicata. Le batterie agli ioni di litio dell’azienda equipaggiano già il SUV GAC Aion V. È un punto di partenza, non un punto di arrivo. Ma nel settore delle batterie, partire prima degli altri conta quanto arrivare.