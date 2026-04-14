La McLaren più strana e “soffice” del mondo potrebbe farvi stare male

In Cina, nel caos del traffico di Pasqua, è comparsa una cosa che non si dimentica facilmente: un enorme coniglio rosa su ruote. Non un carro allegorico, ma una McLaren 540C, con tanto di orecchie soffici sulla carrozzeria. Qualcuno avrà quasi avuto uno svenimento.

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Le immagini, riprese dai passanti e finite su Instagram nel giro di poche ore, mostrano una supercar britannica letteralmente ricoperta di pelliccia sintetica rosa, silhouette allargata dalle forme morbide e un paio di orecchie da coniglio che spuntano fiere dal tetto. Il contrasto con l’identità del marchio è totale. Fa male? Assolutamente sì.

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Sotto quella coltre di materiale sintetico, però, la realtà tecnica non fa sconti a nessuno. La 540C conserva intatto il suo motore V8 biturbo da 3,8 litri, 540 CV, uno scatto da 0 a 100 km/h in circa 3,5 secondi e una velocità massima dichiarata di 320 km/h. Il coniglio più buffo del mondo è anche uno degli animali più veloci in circolazione in questo “pacchetto” pasquale.

Chi incrocia questa cosa nel traffico di una metropoli cinese si aspetterebbe tutto tranne che una macchina costruita, in origine, per competere con la Porsche 911 Turbo. Eppure eccola lì, con le orecchie al vento, a sfrecciare tra SUV e berline come se niente fosse.

E il promemoria economico è altrettanto straniante. Lanciata nel 2015 a 161.250 euro, la 540C vale oggi sul mercato dell’usato circa 130.000 euro. Vedere un’auto a quella cifra trasformata in un gigantesco peluche è, per usare un eufemismo, sorprendente, anche per una McLaren che all’interno della gamma si presenta come la entry point più “accessibile”.

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La scena non è rimasta a lungo confinata alle strade cinesi. Il video è diventato virale quasi in tempo reale, con la valanga di like, condivisioni e commenti che questo tipo di assurdità sa sempre scatenare. Una supercar da 540 CV con le sembianze di una mascotte da luna park, talvolta, non ha bisogno di spiegazioni. Racconta solo come si può rendere tenero un animale da 540 cavalli.