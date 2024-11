La strana sfida tra Ferrari 296, McLaren 750S e una Tesla Model X Plaid

Quella del team di Carwow è stata l’ultima delle numerose sfide epiche capaci ogni volta di stupire. Questa volta ci si è spinti oltre, mettendo a confronto due supercar di alto livello con un SUV elettrico. Da un lato, la nuovissima McLaren 750S e la Ferrari 296, dall’altro una Tesla Model X Plaid. Un incontro apparentemente impari, considerando che la Tesla pesa quanto le due supercar messe insieme, con un peso a vuoto di circa 2,5 tonnellate.

Come spesso accade con le gare di accelerazione, i numeri grezzi possono raccontare solo metà della storia. La Model X Plaid, con i suoi impressionanti 1.020 CV, ha dimostrato ancora una volta di essere un avversario formidabile. Nonostante il suo peso considerevole, questa Tesla si è fatta valere, portandosi a casa la vittoria nella prima gara e battendo persino la Ferrari, seppur di una sola “misura” d’auto.

In quella stessa gara, la McLaren è rimasta indietro, facendo pregustare, incredibilmente, una battaglia tra Tesla e Ferrari. Nella seconda sfida, però, la McLaren ha messo in campo tutta la sua potenza, superando la Ferrari e rendendo la competizione ancora più serrata. Tutto ancora da vedere? Un incredibile tempo sul quarto di miglio di 10,1 secondi per tutte e tre le auto posiziona i tre veicoli di serie tra i più veloci mai testati da Carwow.

Come può un SUV vincere contro due supercar? Il segreto del successo della Tesla sta nel suo sistema di tre motori elettrici, due montati sull’asse posteriore e uno su quello anteriore, che lavorano insieme per ottimizzare la trazione. Questo setup consente di scaricare a terra la potenza istantanea dei motori elettrici, annullando il peso elevato del veicolo, almeno in rettilineo. Il limite di velocità massima della Plaid, fissato a 270 km/h, ha impedito al SUV elettrico di dominare anche nelle fasi finali della sfida.