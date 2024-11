Tesla Model 3 non supera i test di affidabilità TUV: è ultima

Il TÜV (Technischer Überwachungs-Verein), organizzazione certificatrice tedesca, analizza le auto in vendita sul mercato tedesco ed effettua un’ispezione ogni 24 mesi a partire dai tre anni di età del veicolo, verificando lo stato del telaio, dei freni, dello sterzo, delle sospensioni, delle luci e altri elementi. Questi dati vengono poi pubblicati, indicando quali auto presentano problemi e quali, di conseguenza, sono più affidabili. Anche quest’anno la Tesla Model 3 ha ottenuto risultati a dir poco deludenti, arrivando addirittura ultima in classifica.

Tesla Model 3 la meno affidabile secondo un nuovo studio tedesco

In Germania la questione sicurezza e affidabilità non viene presa sottogamba. Superare questo test non è per niente facile e, secondo le statistiche, un’auto su cinque non la supera. Tra queste c’è anche la Tesla Model 3, che per il secondo anno consecutivo è l’auto con il punteggio peggiore. Nello specifico, l’organizzazione ha stabilito che l’auto elettrica ha diversi problemi con luci, freni e sospensioni.

Il TÜV evidenzia che l’usura di sospensioni e freni rappresenta un problema frequente nelle auto elettriche. Questo è dovuto principalmente a due fattori: il peso superiore rispetto alle vetture equivalenti a combustione e l’utilizzo del sistema di frenata rigenerativa. Quest’ultimo, recuperando energia in fase di decelerazione, fa sì che i freni tradizionali vengano utilizzati meno frequentemente, compromettendone nel tempo il corretto funzionamento.

Oltre ai difetti ai freni, la Tesla presenta anche un numero particolarmente elevato di difetti per quanto riguarda le luci. Lo studio ha anche dimostrato che le auto elettriche di maggiore qualità sono quelle fabbricate partendo dall’adattamento di modelli a combustione. Ad esempio, veicoli come la e-Golf e la Mini Cooper SE hanno registrato molti meno difetti rispetto ai veicoli elettrici costruiti da zero, come Renault Zoe e Tesla Model 3.

La berlina elettrica si è classificata all’ultimo posto nelle categorie 2-3 anni e 4-5 anni. Per le fasce d’età successive, i risultati peggiori sono stati registrati dalla Dacia Dokker (6-7 e 8-9 anni), dalla Dacia Logan (10-11 anni) e dalla Renault Twingo (12-13 anni).