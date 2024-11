Tesla Model Y: il restyling in vendita da gennaio 2025? Non si chiamerà Juniper

Secondo le ultime indiscrezioni, il restyling della Tesla Model Y potrebbe arrivare sul mercato prima del previsto. Alcune settimane fa, la Gigafactory di Shanghai aveva avviato la produzione delle unità preserie, per preparare le linee per la produzione di massa. Per cominciare il nuovo anno col botto, la casa automobilistica avrebbe intenzione di vendere la nuova generazione già a partire da gennaio 2025.

Tesla Model Y, la nuova generazione debutterà prima del previsto

Quella che ad oggi è conosciuta come “Juniper” è in produzione a Shanghai dallo scorso 22 ottobre, dunque poco più di un mese. Il SUV elettrico non sarà prodotto soltanto qui, ma anche presso lo stabilimento di Fremont, negli Stati Uniti, dove negli ultimi giorni sono stati avvistati alcuni veicoli “misteriosi”.

Su X, ex Twitter, alcuni esperti del settore sono certi che le vendite partiranno nel primo mese del nuovo anno: “La fabbrica Tesla di Shanghai condivide le linee di produzione tra la vecchia Model Y e il nuovo modello, ma la quota di produzione della nuova Model Y è inferiore, il che sostanzialmente conferma che il nuovo modello sarà in vendita a gennaio del prossimo anno”.

Matthew Donegan-Ryan, altro esperto di Tesla, ha inoltre dichiarato che il nome della nuova Model Y non sarà “Juniper”, ma “Opal”: “Il restyling è già in produzione sia a Shanghai, che a Fremont. Non so di preciso quando inizieranno le consegne, ma credo a Gennaio”. La casa automobilistica ha lanciato di recente diverse promozioni per la “vecchia” Model Y, il che indica che vuole liberarsi delle scorte in vista dell’arrivo del nuovo modello.

La nuova generazione del modello migliorerà sotto diversi aspetti. Il design del frontale si avvicinerà a quello della nuova Model 3, così come gli interni saranno pressoché gli stessi della berlina elettrica. Il posteriore cambierà notevolmente e presenterà una fascia LED che collega i gruppi ottici, con al centro la scritta “Tesla”, a sostituire il logo. Anche la batteria migliorerà e, nella versione Long Range, arriverà a percorrere circa 800 km con una singola carica. Non ci resta che attendere nuovi dettagli in merito alla nuova Model Y.