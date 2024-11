Tesla, cosa sono quei veicoli misteriosi avvistati sulla pista di prova

Un misterioso gruppo di veicoli Tesla, adeguatamente coperti da teli e pronti per i test, è stato avvistato vicino alla pista di prova della fabbrica di Fremont, in California. Inevitabili e numerose le curiosità e le domande intorno a queste misteriose silhouette.

La piccola pista è situata all’interno del complesso produttivo originale di Tesla e, occasionalmente, viene sorvolata da droni pilotati da appassionati, desiderosi di scoprire novità sui modelli dell’azienda. Tra questi piloti, lo YouTuber noto sulla piattaforma con il nome di “Met God in Wilderness” ha recentemente catturato immagini piuttosto interessanti.

Pur non avendo ripreso veicoli in movimento, ha documentato un gruppo di mezzi interamente coperti posizionati accanto alla pista Tesla. Le forme, ben celate dalle coperture, presentano linee diverse, suggerendo che potrebbero trattarsi di tre o forse quattro veicoli nuovi.

Tesla, com’è noto, sta attualmente sviluppando alcuni progetti chiave: un restyling della Model Y e due modelli più economici derivati dalla Model 3 e dalla stessa Model Y. Tutti e tre potrebbero essere svelati già all’inizio del prossimo anno. Ottenere dettagli precisi da veicoli nascosti non è per nulla semplice. Alcuni potrebbero persino avere una mimetizzazione per mascherare la reale sagoma, una tecnica comune nel settore automobilistico.

Tra i veicoli avvistati, i primi due a sinistra sembrano essere i più interessanti. Uno, con forme più compatte, potrebbe rappresentare una versione ridotta della Model 3, mentre l’altro potrebbe essere una variante della Model Y. Non è escluso che uno dei mezzi nascosti sia il Model Y Juniper, il tanto atteso restyling del SUV Tesla, già in parte anticipato.

Pur rimanendo estremamente limitate le informazione in circolazione, questo avvistamento alimenta l’attesa per i nuovi modelli, confermando il “movimento” che si sta vivendo in Tesla per proporre nuove soluzioni intriganti in ambito di mobilità elettrica. Il prossimo anno potrebbe portare grandi sorprese per gli appassionati del marchio. Si spera non ci siano solo promesse ma tante succulente novità.