Vasco Rossi prova il Tesla Cybertruck: “Perfetto per trasportare pere cotte”

Vasco Rossi, uno dei cantanti più seguiti e amati in Italia, sta trascorrendo del tempo nella sua villa di Los Angeles, dove si è trasferito per sfuggire al freddo italiano. Il cantante emiliano, grande appassionato di auto, ha deciso di provare il tanto chiacchierato Tesla Cybertruck, dedicandogli anche un post sui social.

Tesla Cybertruck, Vasco Rossi dice la sua dopo aver provato il pickup elettrico

“Sono salito, per influenzarvi, sul CyberTruck dell’amico (di Giorgia) Elon Musk! In pratica, è un piccolo camioncino quattro posti con un grande bancale dietro per caricare casse di olive, pere cotte, moto d’acqua, tronchi d’albero o fucili mitragliatori”, ha scritto nel post su Instagram, accompagnato da alcune immagini. La scorsa settimana, invece, il cantante emiliano era rimasto stupito dalla tecnologia dei robotaxi.

Al momento il “piccolo camioncino”, come lo ha definito ironicamente Vasco, difficilmente arriverà in Europa, nonostante negli ultimi mesi si fosse ipotizzato un possibile debutto. Potrebbe essere commercializzato solo se la casa automobilistica realizzasse una versione specifica per i mercati al di fuori degli Stati Uniti, dove le normative sono meno stringenti.

Il Cybertruck, infatti, con i suoi 5,6 metri di lunghezza e un peso di circa 3 tonnellate, incontrerebbe non pochi problemi di omologazione in Europa. Inoltre, risulterebbe difficoltoso guidarlo sulle strade italiane, notoriamente più strette rispetto a quelle americane. La casa automobilistica guidata da Elon Musk non ha comunque escluso la possibilità di commercializzarlo anche in Europa, sebbene al momento non siano disponibili dettagli in merito.

Il pickup elettrico, a meno di un anno dal lancio, è già diventato redditizio per l’azienda, grazie anche all’importante aumento di prezzo: un incremento di 20.000 dollari che ha interessato sia la versione entry level che il Cyberbeast, il modello più performante del veicolo. Il Cybertruck occupa ora la prima posizione del suo segmento negli Stati Uniti, superando anche il Ford F-150 Lightning. Inoltre, vende anche più di Model X e Model S insieme, segno che si tratta di un veicolo molto in voga, nonostante le critiche.