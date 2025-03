La scelta dalle giornaliste di tutto il mondo come ‘Auto dell’Anno per le donne’

Nel panorama dei riconoscimenti automobilistici, premi prestigiosi come Auto dell’Anno in Europa sono ben noti agli appassionati del settore. E quest’anno, il titolo citato è andato alla Renault 5 E-Tech. Tuttavia, esistono anche altri riconoscimenti meno celebri, ma altrettanto significativi, come il Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY), un premio interamente votato da una giuria di giornaliste esperte nel mondo dei motori.

Proprio per la giornata internazionale della donna è stato annunciato il vincitore del 2025: il SUV ibrido di casa Hyundai, la nuova Santa Fe. Il rinnovato SUV da 4,83 metri di lunghezza, giunto alla sua quinta generazione e disponibile sul mercato spagnolo dalla scorsa estate, ha sbaragliato una concorrenza di oltre 80 modelli per aggiudicarsi il titolo.

La selezione è avvenuta in due fasi. Inizialmente, la giuria ha ristretto la rosa dei candidati a sei auto finaliste, una per ogni categoria di riferimento. Tra queste, la MINI Cooper è la vincitrice per la categoria delle utilitarie urbane, mentre la KIA EV3 ha trionfato tra i SUV compatti. Nel segmento delle berline, il riconoscimento è andato all’Audi A6 e-tron, mentre la Toyota Land Cruiser ha dominato tra i fuoristrada 4×4. La Porsche Panamera si è distinta tra le auto sportive, mentre la Hyundai Santa Fe ha primeggiato nella categoria dei SUV di grandi dimensioni, portandosi poi a casa anche il titolo assoluto.

Disponibile con due diverse motorizzazioni ibride, la Santa Fe offre sia una versione ibrida da 253 CV, sia un’ibrida plug-in, anch’essa da 253 CV. Entrambe condividono il motore turbo benzina 1.6 T-GDI da 160 CV, abbinato, nel caso dell’ibrida standard, a un motore elettrico da 65 CV, mentre la plug-in affianca un’unità elettrica da 98 CV alimentata da una batteria da 13,8 kWh, capace di garantire 54 km di autonomia in modalità elettrica. Per quanto riguarda l’efficienza, il consumo medio dichiarato per la versione ibrida è di 7,0 L/100 km, mentre la variante ibrida plug-in vanta un dato estremamente ridotto di 1,7 L/100 km.

Uno dei punti di forza della Hyundai Santa Fe è senza dubbio la grande abitabilità. Grazie ai sette posti spaziosi, perfettamente fruibili anche dagli adulti, e a un bagagliaio estremamente capiente, 628 litri nella versione ibrida e 621 litri nella plug-in, il SUV coreano si conferma una scelta ideale per chi cerca spazio, comfort e tecnologia all’avanguardia.

Il premio Women’s Worldwide Car of the Year, istituito nel 2009 dalla giornalista neozelandese Sandy Myhre, oggi presidente onoraria dell’associazione, è assegnato da una giuria composta da 82 giornaliste specializzate provenienti da 55 Paesi. L’obiettivo è riconoscere e premiare un’auto che sia in grado di “soddisfare le esigenze di guida di automobilisti in tutto il mondo”, come sottolineato dalla presidente esecutiva Marta García.