Kia EV4: la nuova elettrica arriva in versione berlina e hatchback

In attesa di scoprire come sarà l’auto elettrica più economica del marchio, Kia ha presentato la nuova EV4, disponibile sia in versione berlina che hatchback. L’impegno di Kia nel settore delle auto elettriche sta portando risultati molto importanti per l’azienda coreana. Negli ultimi anni, il costruttore ha ampliato notevolmente la sua gamma di veicoli a batteria, e ora si prepara a introdurre un nuovo modello: la Kia EV4.

Kia EV4: ecco la nuova elettrica coreana

La vettura, come anticipato disponibile nelle versioni berlina e hatchback, si distingue per il suo design innovativo basato sulla filosofia “Opposites United”, che crea un interessante contrasto tra linee fluide ed elementi più decisi. Il profilo della EV4 rivela un’impostazione sportiva, caratterizzata da un frontale ribassato e uno spoiler posteriore, differenziandosi nettamente dalla più squadrata EV3. Per conoscere le specifiche tecniche complete dovremo attendere il 27 febbraio, quando l’auto verrà presentata dal vivo.

Karim Habib, executive vice president e responsabile del design globale Kia, sottolinea come la EV4 rappresenti la visione del marchio per il futuro della mobilità. “Offrendo due varianti come la berlina e la hatchback, vogliamo garantire ai nostri clienti un’esperienza che unisce modernità e praticità, elementi distintivi della famiglia EV di Kia”, ha dichiarato.

Inoltre, la versione GT-Line enfatizzerà l’anima sportiva del veicolo con dettagli specifici, tra cui i caratteristici cerchi da 19 pollici dal design triangolare che ne accentuano l’aspetto futuristico, senza compromettere il comfort. La nuova EV4 sarà svelata dal vivo durante il Kia EV Day in Spagna, dove per l’occasione saranno svelate anche altre novità come una nuova piattaforma, la Kia PV5 e il concept della EV2.