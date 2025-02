KIA EV2: presentato il B-SUV elettrico pensato per l’Europa

KIA sta seguendo la tendenza del mercato verso veicoli elettrici più compatti ed economici. Durante l’evento KIA EV Day 2025, la casa automobilistica coreana ha presentato la nuova KIA EV2, un concept che anticipa un B-SUV elettrico destinato al mercato europeo previsto per il 2026.

KIA EV2: svelati i primi dettagli del nuovo B-SUV elettrico

Il modello di serie, che non dovrebbe discostarsi molto dal concept, si posizionerà in un segmento molto competitivo, sfidando vetture come la Jeep Avenger, Citroen e-C3 e la Fiat Grande Panda, per citarne alcune. Il concept misura 4,06 metri di lunghezza, con un passo di 2,56 metri. Il design si allinea con gli ultimi modelli della gamma elettrica KIA, caratterizzandosi per le luci diurne verticali (DRL) sul frontale. Gli elementi off-road come i passaruota in plastica nera conferiscono al veicolo un aspetto più robusto.

La versione di serie presenterà alcune differenze rispetto al concept, in particolare per quanto riguarda le portiere posteriori, che nel prototipo si aprono controvento. Anche l’abitacolo sarà più tradizionale, eliminando probabilmente alcune soluzioni innovative del concept, come i sedili posteriori ribaltabili che permettono a quelli anteriori di scorrere completamente all’indietro, creando uno spazio ampio per rilassarsi o consumare un pasto quando il veicolo è parcheggiato.

L’interno utilizza materiali sostenibili, incluse plastiche riciclate, e sarà dotato di strumentazione digitale e sistema infotainment con supporto agli aggiornamenti OTA. Sebbene i dettagli tecnici non siano ancora stati rivelati, la KIA EV2 monterà un singolo motore elettrico e dovrebbe offrire due opzioni di batteria, probabilmente condivise con la KIA EV3. La produzione avverrà anche in Europa, nello specifico presso lo stabilimento di Zilina in Slovacchia, con un prezzo di partenza previsto intorno ai 30.000 euro. Maggiori informazioni arriveranno nel corso dei prossimi mesi.