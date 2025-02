KIA EV1: svelati i primi dettagli sulla city car elettrica in arrivo nel 2027

In occasione del KIA EV Day 2025 in Spagna, la casa automobilistica sudcoreana ha presentato alcune novità in arrivo nel corso dei prossimi anni. Tra queste c’è la nuova EV2, pensata per l’Europa, e il PV5, un van elettrico pronto a sfidare il Volkswagen ID.Buzz. Non è finita qui, perché KIA intende conquistare il mercato elettrico partendo dalla EV1, una compatta a zero emissioni che si collocherà come porta d’ingresso alla gamma, precedendo la già citata EV2.

KIA EV1: svelate le prime caratteristiche del modello elettrico entry-level

Song Ho-Sung, CEO del marchio, ha discusso della volontà del marchio coreano di rispondere alla crescente domanda di vetture urbane elettriche accessibili, in diretta competizione con i modelli del gruppo Volkswagen come ID.1, Skoda Epiq e Cupra Raval. Il progetto prevede la presentazione di un prototipo nel 2026, seguita dal lancio commerciale nel corso del 2027.

Sul fronte tecnico, la piccola elettrica sfrutterà una versione adattata della piattaforma E-GMP con sistema a 400V e motore anteriore, scelta strategica per bilanciare costi contenuti ed efficienza urbana. La batteria, stimata intorno ai 40 kWh, garantirà un’autonomia di circa 250-290 km, mentre la tecnologia di ricarica rapida permetterà di recuperare dal 10% all’80% in appena 20 minuti, con potenze fino a 100 kW e possibilità di versioni potenziate fino a 150 kW.

Per quanto riguarda il prezzo, considerando che la EV2 è stata posizionata a circa 30.000 euro, la EV1 punta a un target di circa 24.000 euro, cifra che la renderebbe particolarmente attraente rispetto alla concorrenza europea. Per avere maggiori informazioni su questo modello dovremo attendere la presentazione del concept, che come anticipato in precedenza sarà svelato nel 2026. Tuttavia, per quanto riguarda il design, dovrebbe seguire la stessa filosofia della KIA EV2 e gli altri modelli della gamma.