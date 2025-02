Renault 5 E-Tech, tutte le ragioni dietro al (possibile) grande successo

La Renault 5 occupa senza dubbio un posto speciale nel cuore degli automobilisti, grazie al suo design compatto, alla versatilità e alla capacità di adattarsi a ogni esigenza. Il mito è recentemente tornato in chiave moderna con la Renault 5 E-Tech Electric, un tributo alla sua storica antenata, ma con un’anima completamente rinnovata e tecnologicamente avanzata. Il successo di critica è già una realtà, si vedrà quanto esplosivo sarà il successo di pubblico.

Osservando per la prima volta la Renault 5 E-Tech Electric, è impossibile non sentire un tuffo nel passato. Il design richiama con forza l’estetica della R5 originale, pur reinterpretandola con linee moderne e dettagli sofisticati. I fari anteriori LED squadrati richiamano il caratteristico sguardo della vettura degli anni ‘70 e ‘80, mentre le luci posteriori verticali e le proporzioni compatte rimandano al modello storico, senza rinunciare a un tocco futuristico. Dietro a questa evoluzione stilistica c’è la designer Paula Fabregat, che ha saputo coniugare tradizione e innovazione.

Uno degli aspetti più interessanti della nuova Renault 5 è l’ampia possibilità di personalizzazione. Renault ha voluto rendere questa vettura un’estensione della personalità di chi la guida, offrendo una gamma di colori vivaci che strizzano l’occhio agli anni ‘70. Per chi vuole distinguersi, è possibile optare per una livrea bicolore, con adesivi e vinili che rendono ogni Renault 5 unica.

La Renault 5 E-Tech è anche un concentrato di innovazione e sicurezza. Dotata di fino a 30 sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), offre funzioni come il mantenimento della corsia, il parcheggio automatico e la frenata d’emergenza assistita. Un’altra grande novità è l’assistente virtuale, basata su intelligenza artificiale. Integrato nel sistema OpenR Link con tecnologia Google, consente di gestire percorsi, ricevere notifiche e accedere alle app preferite con comandi vocali.

Renault ha puntato molto sulla sostenibilità, non solo attraverso l’alimentazione elettrica, ma anche nella scelta dei materiali e nel processo produttivo. L’auto è progettata per essere riciclabile fino all’85%, riducendo l’impatto ambientale. Molti elementi dell’abitacolo, come il cruscotto e i rivestimenti, sono realizzati con plastiche e tessuti riciclati, mentre il 50% dei materiali del bagagliaio proviene da componenti sostenibili.

Con un’autonomia fino a 410 km, la Renault 5 E-Tech è perfetta per la mobilità urbana e i viaggi più lunghi. Uno degli obiettivi di Renault, inoltre, era rendere la mobilità elettrica accessibile a tutti. Per questo, la nuova Renault 5 E-Tech arriva sul mercato con un prezzo competitivo per il modello d’ingresso, con 300 km di autonomia, disponibile a 25.000 euro.