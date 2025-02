Kia EV3 GT, come sarà il crossover elettrico che debutterà nel 2026

Gli ingegneri di Kia stanno testando un prototipo della versione GT del crossover elettrico EV3. Il marchio coreano riserva la sigla GT per i modelli ad alte prestazioni delle sue auto elettriche, un’etichetta che è stata introdotta nel 2023 con la EV6 GT e recentemente estesa alla EV9 GT che vedrà la luce nel 2026.

Si prevede che la versione GT della EV3 arrivi sul mercato entro la fine di quest’anno o, al massimo, all’inizio del prossimo. Potrebbe infatti debuttare come modello 2026. La versione base dell’EV3 è arrivata lo scorso maggio e le vendite siano già iniziate in altri mercati a fine 2024.

Dalle ultime foto, è chiaro che si tratta del prototipo GT, grazie ai distintivi tratti di design. Una fascia anteriore rivisitata, i loghi “GT” in rilievo sui poggiatesta e gli accenti verde lime all’interno e sulle pinze dei freni, elementi tipici della gamma GT. Le ruote montate sul prototipo sembrano provenire dalla Hyundai Ioniq 6 aggiornata, attesa nello stesso periodo dell’EV3 GT, probabilmente utilizzate per scopi esclusivamente di test.

L’EV3 si basa sulla piattaforma flessibile E-GMP del gruppo Hyundai Motor, la stessa che supporta anche la EV6, la EV9, e vari modelli Hyundai e Genesis, pur essendo nella versione più economica a 400 volt. Il modello base è equipaggiato con una batteria da 58,3 kWh, mentre la versione Long Range offre una batteria da 81,4 kWh. In entrambi i casi, il motore singolo eroga una potenza di 201 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in circa 7,5 secondi e raggiungere una velocità massima di 170 km/h.

La EV3 GT dovrebbe mantenere la batteria da 81,4 kWh, ma sarà abbinata a un motore a doppia trazione integrale che spingerà la potenza a circa 300 CV. I dettagli ufficiali arriveranno a breve, poiché Kia ha in programma un aggiornamento sulla sua strategia di elettrificazione durante un evento speciale, il Kia EV Day, che si terrà il 24 febbraio a Tarragona, in Spagna. In questa occasione, saranno svelati anche la berlina e la hatchback EV4, nonché un furgone elettrico PV5.