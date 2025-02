Kia PV5, la sfida elettrica al Volkswagen ID.Buzz: ecco il nuovo van

Il nuovo KIA PV5 ha fatto il suo debutto in anticipo attraverso le prime immagini ufficiali, anche se la presentazione vera e propria è prevista per fine febbraio in Spagna durante i KIA EV Day. Il van elettrico, che era stato mostrato come concept al CES 2024 di Las Vegas, mantiene un design pressoché identico al concept.

KIA PV5: ecco le prime immagini del nuovo van

Il PV5 rappresenta il primo passo della nuova strategia Platform Beyond Vehicle (PBV) di KIA, e sarà disponibile in diverse configurazioni. Al lancio, infatti, saranno disponibili due versioni: una dedicata al trasporto passeggeri e una Cargo per uso professionale. KIA ha inoltre anticipato che al KIA EV Day 2025 verranno svelate ulteriori varianti.

Le due versioni condividono un design molto simile tra loro, ma si distinguono per alcune caratteristiche. La versione passeggeri si caratterizza per gli ampi finestrini che donano luminosità all’abitacolo, mentre la versione Cargo presenta un aspetto più squadrato con portelloni posteriori ad apertura laterale, ottimizzati per le operazioni di carico e scarico merci.

Sebbene gli interni non siano stati ancora rivelati completamente, si intravedono alcuni elementi chiave come un display digitale dietro il volante e uno schermo centrale per l’infotainment. Per quanto riguarda la meccanica, è probabile che il PV5 utilizzerà una versione modificata della piattaforma E-GMP, come anticipato dal concept del 2024.

Il nuovo van elettrico di KIA si propone come diretto concorrente della Volkswagen ID. Buzz, anch’essa disponibile in versione passeggeri e cargo. Mentre attendiamo di conoscere la capacità di trasporto del PV5, ricordiamo che l’ID. Buzz offre configurazioni da cinque, sei e sette posti. Dunque, è molto probabile che successivamente anche la gamma di KIA si amplierà con queste varianti. Inoltre, negli ultimi giorni la casa automobilistica sudcoreana ha svelato i primi dettagli della EV4 e della EV2, modello più economico della futura gamma del marchio.