La Porsche 911 Turbo S era già perfetta: Techart ha voluto di più

Modificare una Porsche 911 nuova è un territorio che in pochi hanno voluto esplorare, e per ragioni comprensibili. Quando spendi oltre 180.000 euro per una 911 GTS, l’idea di mettere mano a qualcosa che già funziona alla perfezione può sembrare un affronto.

Advertisement

La Casa di Zuffenhausen offre già un catalogo di optional approvati, dai kit Manthey alle alette Race-Tex, e il configuratore ufficiale copre praticamente ogni desiderio sportivo immaginabile. Eppure Techart ha guardato alla 992.2 Turbo S e ha visto qualcosa che “non andava”.

Il pacchetto si chiama Turbo. Taken Further, e il nome dice già tutto. La 911 Turbo S, quel mild hybrid da 711 CV capace di girare sul Nordschleife 14 secondi più veloce del modello precedente, diventa una 811 CV grazie al software Techtronic Powerkit e a scarichi rivisti. Il dato più eloquente non è lo 0-100, ma lo 0-200 di 7,6 secondi. Soli 0,8 in meno rispetto alla versione standard. La coppia? Da 800 Nm a 2100 Nm, con il tempo da 100 a 200 km/h che crolla a 4,8 secondi.

Advertisement

Techart non è solo cifre. Il kit aerodinamico è descritto come “più accattivante nella parte anteriore, più pulito lungo la fiancata e tecnicamente più raffinato nella parte posteriore”. Carbonio ovunque, cerchi forgiati più larghi e uno spoiler a coda d’anatra che non passa inosservato. Per le sospensioni si può scegliere tra molle con abbassamento da 30 mm e un kit coilover regolabile fino a 35 mm.

Gli interni sono forse il terreno dove Techart si spinge più lontano di chiunque altro. Mentre Porsche annunciava con orgoglio che i suoi artigiani di Exclusive Manufaktur impiegano 30 ore per rivestire un bagagliaio, Techart replicava con un laboratorio di tappezzeria interno capace di personalizzare sedili, volante, console, pannelli portiere, cielo e bagagliaio secondo qualsiasi specifica del cliente.

Il punto di forza dell’intero programma è la modularità: ogni componente funziona nel sistema complessivo ma ha senso anche da solo. Si può optare per la carrozzeria senza carbonio con i cerchi, realizzare un omaggio alla GT2 con cofano in carbonio e coilover, o dividere gli interni in due zone cromatiche. La 911 Turbo S è già un’auto straordinaria, ma Techart ha solo deciso che straordinario non era abbastanza.