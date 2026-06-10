Toy Story 5, Porsche celebra il ritorno del film con tre 911 ispirate ai personaggi

In occasione della première mondiale di Toy Story 5, andata in scena il 9 giugno a Los Angeles, Porsche ha svelato tre esemplari unici della 911 ispirati a Woody, Buzz Lightyear e Jessie. Il progetto nasce dalla collaborazione fra il marchio tedesco, Disney e Pixar, con la regia tecnica del reparto Sonderwunsch, la divisione interna dedicata alle personalizzazioni più esclusive.

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Le tre sportive saranno messe in vendita e il ricavato verrà destinato a un’iniziativa benefica a favore di Big Brothers Big Sisters of America, American Red Cross e Starlight Children’s Foundation. A commentare l’operazione è stato Timo Resch, presidente e CEO di Porsche Cars North America, che ha sottolineato il valore emotivo del progetto, considerando quanti appassionati siano cresciuti seguendo le avventure dei personaggi al cinema.

Porsche 911, tre esemplari unici dedicati a Woody, Buzz e Jessie per Toy Story 5

L’interpretazione più estrema è la Porsche 911 GT3 RS dedicata a Buzz Lightyear, basata sulla serie 992.1 e completata dal pacchetto Weissach. La combinazione cromatica bianca, verde e viola richiama la tuta dello Space Ranger, mentre l’alettone posteriore riprende le ali del personaggio con grafica bianca e Fire Red, con supporti in Light Sport Grey. Tra i dettagli figurano i coprimozzo con il logo Space Ranger firmato dal production designer Pixar Bob Pauley e pneumatici Goodyear realizzati ad hoc, con la scritta “Lightyear” sul fianco e piccoli easter egg grafici.

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L’abitacolo prosegue lo stesso tema, con cinture Lizard Green, pelle Pebble Grey, rivestimenti Arctic Grey Race-Tex e inserti in pelle Violeta, oltre a un’iscrizione “To Infinity and Beyond” sulla plancia.

La seconda creazione è una Porsche 911 Targa 4 GTS del 2026 dedicata a Jessie, verniciata in una tinta speciale denominata Jessie White Metallic, un bianco perlato che richiama i bottoni della camicia western.

Gli elementi anteriori e posteriori adottano il 944 Cobalt Blue Metallic, mentre alcune sezioni superiori presentano dettagli in Atacama Yellow con una filettatura decoratica GTS Red. Il tetto Targa rosso è un riferimento diretto al cappello del personaggio. Gli interni alternano pelle Dark Night Blue, Bordeaux Red e Pebble Grey, con inserti in tessuto denim sviluppato appositamente come omaggio ai jeans di Jessie e Woody, e battitacco illuminati con la scritta “YEE HAW!”.

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Chiude la terna la Porsche 911 Carrera T del 2026 ispirata a Woody, forse l’esemplare più insolito dei tre. La verniciatura riproduce infatti l’aspetto dei jeans consumati, con una texture denim integrata direttamente nella finitura della carrozzeria. Completano il quadro dettagli in Coffee Black e Aurum, grafiche Fire Red con il nome del personaggio sulle portiere e cerchi coordinati con la 911 dedicata a Jessie. Toy Story 5 arriverà nei cinema il 17 giugno.