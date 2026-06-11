La Taycan è arrivata troppo presto: Porsche corre ai ripari con la benzina

Porsche ricorda uno step in particolare con un misto di orgoglio e imbarazzo: il 2015, Salone di Francoforte, debutto del concept Mission E. Quattro anni dopo, la Taycan di serie arrivava sullo stesso palco. Oggi, quasi sette anni dopo il lancio commerciale, il CEO Michael Leiters si siede a un tavolo con i vertici di Volkswagen Group, Audi, Mercedes e BMW, convocati dalla tedesca Auto Motor und Sport per parlare di elettrificazione, e arriva alla conclusione che forse Porsche era stata “troppo frettolosa”.

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Difficile dargli torto, guardando i numeri. Le vendite della Taycan raccontano una storia abbastanza eloquente: dalle 41.296 unità del 2021 si è scivolati alle 20.836 del 2024, poi alle 16.339 dello scorso anno. Il 2026 non promette inversioni di tendenza: primo trimestre chiuso a 3.420 consegne, il 19% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Una progressione che va nella direzione sbagliata con una certa costanza.

La Macan elettrica va decisamente meglio, con 8.079 unità consegnate fino a marzo, anche se la versione a benzina, curiosamente (diciamo così) non più venduta in Europa dalla metà del 2024 per via di una normativa sulla cybersecurity, continua a fare numeri superiori con 10.130 unità. Il che dice molto.

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Porsche non ha intenzione di abbandonare l’elettrico: le versioni a batteria di Boxster e Cayman (le 718) restano in piano. Il grande SUV a tre file, atteso sopra la Cayenne, partirà con motori termici e ibridi plug-in, ma le varianti elettriche sono incluse nel progetto. Leiters, al vertice di Zuffenhausen dall’inizio del 2026, tiene il piede su entrambi i pedali, il che in fondo è la scelta più onesta.

Sul fronte termico, intanto, la Porsche 911 ibrida già esiste e una versione full electric è esclusa. I motori a combustione più puliti e la tecnologia ibrida restano il presidio contro le normative sulle emissioni. La prima Macan uscirà di produzione questa estate, e torneranno sul mercato anche le 718 con motore a benzina, dopo la fine della produzione dell’anno scorso.