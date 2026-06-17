Porsche inventa un cambio per la Taycan: non ne ha proprio bisogno

Porsche ha venduto 16.339 Taycan lo scorso anno, il dato più basso da quando il modello è in listino, meno della metà rispetto al picco di 41.296 unità del 2021. Un’emorragia che a Stoccarda non si può ignorare, soprattutto ora che la Mercedes-AMG GT 4 Door si fa sotto con ambizioni concorrenziali. La risposta di Porsche, per il 2027, passa da una parola che fino a ieri sembrava un controsenso, dato che parliamo di elettrico: cambio.

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L’E-Shift è la novità che chi sale a bordo nota per prima. Cambi di marcia virtuali su un’auto che, di marce fisiche, non ne ha. Non è un’invenzione di Porsche dato che l’aveva inaugurata la Hyundai Ioniq 5 N, e da lì si è diffusa rapidamente, fino alla Mercedes rivale e, sorprendentemente, anche sulla Ferrari Luce. Segno che persino chi giura fedeltà eterna al motore termico sta cedendo a un compromesso simulato.

Il sistema offre modalità manuale e automatica, otto marce virtuali da gestire con le palette, curve di coppia ritoccate per amplificare la sensazione di cambiata “autentica” e un limitatore di giri virtuale. Di serie solo sulla Taycan Turbo GT, optional su tutto il resto della gamma.

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Sotto il cofano (per così dire) arriva la Performance Battery Plus da 105 kWh, ricarica rapida fino a 320 kW e un nuovo indicatore di salute della batteria, utile per chi inizia a preoccuparsi del degrado dopo qualche anno d’uso.

Il nuovo Porsche Communication Management promette una potenza di calcolo fino a cinque volte superiore, grafica più pulita, widget personalizzabili e un App Center per scaricare applicazioni Porsche e di terze parti. L’assistente vocale capisce meglio il contesto, niente più “Hey Porsche” ripetuto a ogni domanda. Il caricabatterie wireless sale a 25 watt, gli aggiornamenti software arrivano via etere. Chiudono 16 nuove colorazioni, per un totale di 153 tonalità disponibili.