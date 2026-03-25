Porsche 718 Cayman, il sound dell’elettrica e le scalate finte

La futura Porsche 718 Cayman elettrica continua a farsi vedere su strada, e stavolta senza quasi più camuffature. Il video pubblicato su Instagram da wilcoblok mostra un prototipo con carrozzeria quasi definitiva. Proporzioni compatte, coda corta, linea da vera Cayman. Niente di rivoluzionario nell’aspetto, ma è quello che si sente a far drizzare le orecchie.

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Durante l’accelerazione sale un sound artificiale che imita il sei cilindri boxer della versione termica. Non è un caso: Porsche ha deciso di non snaturare del tutto l’esperienza di guida che ha reso amatissima la 718. Ancora più furbo quello che succede in frenata: un effetto sonoro che riproduce esattamente una scalata di marcia, come se sotto il cofano ci fosse ancora il cambio manuale.

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Una soluzione già vista sulla Hyundai Ioniq 5 N, ma qui applicata con l’ossessione per il dettaglio. L’auto elettrica, qui, almeno all’orecchio, continua a parlare la lingua di sempre. Quella del fragore emozionante, almeno nel limite che può garantire una propulsione elettrica, che da solo emoziona chiunque si trovi al volante di una Porsche.

Dal punto di vista tecnico la nuova Cayman a batteria si baserà sulla piattaforma PPE del Gruppo, condivisa con altri modelli ad alte prestazioni. Sono attese varianti a trazione posteriore e integrale, con potenze destinate a superare gli attuali modelli a benzina. La batteria è posizionata dietro i sedili per mantenere il bilanciamento tipico delle sportive a motore centrale, mentre l’architettura a 900 volt promette ricariche ultrarapide. Il peso dovrebbe restare contenuto, proprio per non tradire l’agilità della Cayman.

Così, mentre il mondo elettrico spinge verso l’inevitabile, Porsche sta lavorando con intelligenza per non perdere l’anima. Il motore termico se ne andrà, ma il suo spirito, o almeno la sua voce, resterà ben presente. Entro la fine del 2026 sapremo se il trucco ha funzionato.

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Di sicuro, sappiamo che la Cayman non dovrà arrendersi davvero al silenzio. Il termico è ancora lì, pronto a vendere con numeri molto convincenti.